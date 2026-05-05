Designación de Yeraldine Bonilla en Sinaloa es simulación, acusa el PRI

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    Designación de Yeraldine Bonilla en Sinaloa es simulación, acusa el PRI
    La priista cuestionó la soberanía que Sheinbuam pregona en sus discursos oficiales, pues consideró que el Gobierno morenista le entregó el territorio a los delincuentes. FOTO: Cuartoscuro José Betanzos Zárate

“Ella conoce los tratos que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, mantenía con el crimen organizado”, denuncia la senadora Paloma Sánchez

CDMX .-La senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez, el nombramiento de Yeraldine Bonilla como Gobernadora interina de Sinaloa, es una simulación, puesto que ella conoce los tratos que el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, mantenía con el crimen organizado.

Sánchez destacó que tan sólo el fin de semana, ya con el relevo, hubo cuatro homicidios, cuatro desapariciones y un ataque a un casino, que se suman a la cuenta del día 603 de violencia en la entidad.

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”(Yeraldine) era persona de confianza, sabe perfectamente y tiene muy claro los propios acuerdos que tienen con el crimen organizado, es una simulación el querer vender que ya con ella, no va a pasar nada”, dijo en entrevista.

ACUMULA SINALOA 2,661 HOMICIDIOS

De acuerdo con una tarjeta elaborada por la oficina de la legisladora, a la fecha se registran 2 mil 661 homicidios, 3 mil 699 personas desaparecidas, donde más de 70 por ciento sigue sin ser localizado, 108 menores de edad asesinados y 30 mil empleos perdidos.

La priista cuestionó la soberanía que la Presidenta Claudia Sheinbuam pregona en sus discursos oficiales, pues consideró que el Gobierno morenista le entregó el territorio a los delincuentes.

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”Las cosas siguen igual, completamente, y la justicia no llega y yo veo a una Presidenta hablando de verdad, justicia y soberanía, y nosotros ni verdad, ni justicia, ni soberanía, porque el territorio se lo entregó al crimen organizado. Las cosas no han cambiado en absoluto y parece que el Gobierno federal está defendiendo más a Rocha y al que deberían de estar defendiendo es al Estado de Sinaloa”, dijo.

FALTAN DENUNCIAS POR VIOLENCIA

La legisladora sostuvo que la falta de denuncias por violencia en los comicios responde a una complicidad entre las autoridades electorales, judiciales y el grupo en el poder.

Sin mencionar a Aidaa Inzunza, Magistrada del Tribunal Electoral estatal y hermana del senador Enrique Inzunza, quien también sue señalado por Estados Unidos de presuntos nexos con “Los Chapitos”, criticó que haya actuado a favor de los comicios donde Rocha Moya resultó ganador.

”La persona que respaldó la candidatura con todos esos delitos de narcotráfico fue la misma persona que es hermana de uno de los que están involucrados entre los nueve más buscados. Hay mucha gente que ni siquiera se atreve a denunciar porque estás hablando del crimen organizado

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”Casi siempre las autoridades que están involucradas con la persona en el poder, en ese momento, con el Gobernador, pues los Gobernadores bajan línea y siempre hay una preferencia por ir por su partido”, agregó.

NARCOTRÁFICO INVOLUCRADO EN ELECCIONES: SÁNCHEZ

Cuestionó que la elección haya “pasado” con 300 personas secuestradas y testigos del clima donde estuvo involucrado el narcotráfico, aunque sin denuncia formal ante las instancias de justicia.

”Me vas a decir: ‘Preséntanos tu denuncia’. Sí, pero mira, no hubo ningún abogado que quisiera llevar la denuncia y me vas a decir: ‘¿Cómo es posible?’, pero claro, lo entiendes porque estás apuntando al crimen organizado”, expuso.

A propósito, recordó que, durante la discusión de la reforma electoral, el debate central debió ser en torno a los mecanismos para evitar que candidatos ligados al narcotráfico alcancen puestos pero, en su lugar, Morena optó por reducir gastos y regidurías para Cabildos.

”En lugar de estar discutiendo una reforma electoral sobre cómo se involucra el crimen organizado, el debate central eran los recursos, el número de regidores, que Claudia estuviera en la boleta era la gran discusión y la gran discusión deberían ser este tipo de problemas tan profundos”, precisó.

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