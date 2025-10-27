Monclova: Lanzan consulta digital para rediseñar transporte en la Región Centro
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
A través de un QR, ciudadanos podrán reportar fallas, rutas deficientes y propuestas de mejora. Diagnóstico advierte necesidad de renovar unidades y mejorar infraestructura vial
MONCLOVA, COAH.- El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) continúa avanzando en su desarrollo en la Región Centro del estado, con la incorporación de una nueva herramienta digital que permitirá a la ciudadanía participar directamente en el diagnóstico y diseño de soluciones para mejorar el transporte y la movilidad urbana.
La empresa GAG System, encargada del estudio regional, presentó un código QR mediante el cual los habitantes de Monclova, Castaños, San Buenaventura y Nadadores podrán responder encuestas sobre su experiencia diaria en los desplazamientos.
TE PUEDE INTERESAR: Frontera: Llegan a venerar a San Judas Tadeo, caminando, trotando o de rodillas
Los datos recabados servirán para identificar problemáticas, definir prioridades y construir propuestas que fortalezcan el transporte público, las rutas peatonales y las alternativas sustentables.
La presentación se llevó a cabo en Canacintra Monclova, con la participación del alcalde Carlos Villarreal , la alcaldesa de Frontera Sara Pérez, la alcaldesa de Castaños Yesica Sifuentes y el subsecretario de Transporte Fernando Simón Gutiérrez.
“A través del QR conoceremos la opinión de todos los sectores: pasajeros, automovilistas, empresarios, docentes y estudiantes. La información permitirá comprender los patrones de viaje y los principales retos de la región”, explicó Carlos Francisco González, director de GAG System.
El diagnóstico preliminar revela que el 80 por ciento de las 200 unidades de transporte público en operación son obsoletas, con modelos anteriores a 2005. Además, se detectaron puntos críticos de tráfico y riesgo en zonas como el Bulevar Benito Juárez con Francisco I. Madero, el Par Vial de Monclova y el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.
Los especialistas destacaron la necesidad de reconfigurar la geometría vial, mejorar la señalización, instalar semáforos y aplicar medidas de control de velocidad para reducir los accidentes.
TE PUEDE INTERESAR: Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El estudio también plantea reducir de 3 mil 700 a 1mil 800 las paradas de camión, con el fin de optimizar recorridos, tiempos y costos, construyendo así un sistema más eficiente y sustentable.
El alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que este trabajo busca una visión metropolitana:
“Nos estamos organizando como una sola región para que la información que compartan los ciudadanos ayude a diseñar mejores alternativas de movilidad urbana”.
Durante los próximos meses se integrarán los resultados de las encuestas al diagnóstico final, que será presentado ante los municipios para definir las acciones a implementar.