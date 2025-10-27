Monclova: Lanzan consulta digital para rediseñar transporte en la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) continúa avanzando en su desarrollo en la Región Centro del estado, con la incorporación de una nueva herramienta digital que permitirá a la ciudadanía participar directamente en el diagnóstico y diseño de soluciones para mejorar el transporte y la movilidad urbana.

La empresa GAG System, encargada del estudio regional, presentó un código QR mediante el cual los habitantes de Monclova, Castaños, San Buenaventura y Nadadores podrán responder encuestas sobre su experiencia diaria en los desplazamientos.

Los datos recabados servirán para identificar problemáticas, definir prioridades y construir propuestas que fortalezcan el transporte público, las rutas peatonales y las alternativas sustentables.

La presentación se llevó a cabo en Canacintra Monclova, con la participación del alcalde Carlos Villarreal , la alcaldesa de Frontera Sara Pérez, la alcaldesa de Castaños Yesica Sifuentes y el subsecretario de Transporte Fernando Simón Gutiérrez.

“A través del QR conoceremos la opinión de todos los sectores: pasajeros, automovilistas, empresarios, docentes y estudiantes. La información permitirá comprender los patrones de viaje y los principales retos de la región”, explicó Carlos Francisco González, director de GAG System.