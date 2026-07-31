Ordena Juzgado de Monclova sacar montacargas, propiedad de una empresa privada, del interior de AHMSA

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Monclova
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    Ordena Juzgado de Monclova sacar montacargas, propiedad de una empresa privada, del interior de AHMSA
    El montacargas de 45 toneladas permanece en el interior de AHMSA, mientras se programa una nueva diligencia judicial para su retiro. CORTESÍA

La maquinaria, valuada en 16 millones de dólares, quedó fuera del concurso mercantil, pero su entrega permanece pendiente tras un bloqueo ocurrido en julio

MONCLOVA, COAH.- El Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles ordenó al Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Monclova ejecutar la entrega de un montacargas de 45 toneladas, valuado en 16 millones de dólares, propiedad de la empresa Bravo Montacargas mismo que se encuentra al interior de la empresa Altos Hornos de México y autorizó, de ser necesario, el uso de la fuerza pública para cumplir la sentencia firme de separación de bienes.

La resolución fue emitida luego de que una diligencia judicial para retirar el equipo no pudiera concretarse, por lo que el juez exhortó a la autoridad federal a realizar nuevamente el procedimiento con las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/alertan-a-extrabajadores-de-ahmsa-a-revisar-listados-detectan-omisiones-en-registros-EG22530343

VANGUARDIA dio a conocer que fue el pasado 20 de julio, cuando un grupo de exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) impidió la salida del montacargas durante una diligencia realizada en la Puerta 4 de la siderúrgica.

Ese día, el representante legal de Bravo Montacargas acudió a recuperar la maquinaria al sostener que el equipo no forma parte de los bienes sujetos al concurso mercantil, sino que pertenece legalmente a su representada.

Sin embargo, los extrabajadores bloquearon el acceso y reiteraron que no permitirían la salida de ningún bien de la empresa mientras no concluya el proceso concursal y se garantice el pago de sus prestaciones.

Tras el bloqueo, la empresa solicitó al juzgado que se adoptaran las medidas necesarias para hacer cumplir la resolución que le reconoce la propiedad del equipo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/ahmsa-fija-fecha-de-entrega-de-montacargas-y-revisa-padron-actualizado-de-trabajadores-NG22248036

En respuesta, el Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles giró un exhorto al Juzgado Cuarto de Distrito para que lleve a cabo una nueva diligencia de entrega, otorgándole facultades para habilitar días y horas inhábiles y requerir el apoyo de las corporaciones de seguridad en caso de que exista resistencia al cumplimiento de la orden judicial.

Con esta determinación, será la autoridad federal la encargada de programar la nueva diligencia para retirar el montacargas y ejecutar la sentencia emitida dentro del procedimiento concursal de AHMSA.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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