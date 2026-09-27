Ramos Arizpe en top 10 con más foráneos nuevos en México: INEGI

Tomando en cuenta las 234 localidades con al menos 50 mil habitantes en México, Ramos Arizpe es la décima con el mayor porcentaje de habitantes que vivían en otro estado en octubre del 2020.

El municipio de Ramos Arizpe se ubicó entre los 10 que más nuevas personas foráneas han recibido en los últimos cinco años de acuerdo a la última encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De los 122 mil 860 personas de cinco años o más que viven en el municipio coahuilense, el 7.37 por ciento vivía en otra entidad hace cinco años, siendo el mayor porcentaje en ciudades norteñas fuera de las playas.

A Ramos Arizpe le superan ciudades que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, de la Zona Metropolitana de Querétaro o cercanas a playas.

La lista la encabeza Cabo San Lucas con 15.68 por ciento, seguido de Tizayuca en Hidalgo con 13.63 por ciento. Después aparecen Playa del Carmen con 12.86, San José del Cabo con 9.77, Cancún con 9.21, El Pueblito con 9.07 y San Juan del Río con 8.24 por ciento, estas últimas en el estado de Querétaro.

Los primeros 10 lugares los completan la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, San Bernardino Tlaxcalancingo en Puebla y el mencionado Ramos Arizpe.

ACUMULA FORÁNEOS EN COAHUILA

Ramos Arizpe también es sin duda el municipio que más foráneos alberga, independientemente de la fecha de su arribo a la ciudad. El 27 por ciento -prácticamente una de cada cuatro- de las personas que viven en Ramos no nacieron en Coahuila.

En la entidad le sigue Ciudad Acuña con 18.65 por ciento, Saltillo con 15.66, Torreón con 15.63, Piedras Negras con 12.51, Matamoros con 7.79, Monclova con 6.47, Frontera con 5.09 y Sabinas con 4.32 por ciento.