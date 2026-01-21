Ramos Arizpe inaugura este jueves el Mercadito de a Peso ‘Todos por Más’

RAMOS ARIZPE, COAH.- Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, este jueves 22 de enero se puso en marcha el Mercadito de a Peso “Todos por Más”, una estrategia social que ofrece alimentos básicos a solo un peso, con el objetivo de apoyar directamente a quienes más lo necesitan.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el programa se realiza en colaboración con Mejora Coahuila, liderado por Gabriel Elizondo Pérez, con la finalidad de sumar esfuerzos y garantizar que el beneficio llegue de manera ordenada, justa y con amplio alcance social.

“Somos expertos en la materia y vamos a hacer este Mercadito de a Peso junto con Mejora Coahuila. Todo a un peso: una gran variedad de frutas y verduras, todas a un peso”, señaló el alcalde, quien cuenta con experiencia en el comercio local.

El Mercadito estará instalado en la Calle Valle Norte y Calle Tehuacán, de la Colonia Villa Sol, y ofrecerá aproximadamente 40 productos, entre ellos frutas, verduras, huevo, aceite, arroz, sal, galletas dulces y saladas, refrescos y otros artículos de la canasta básica. La disponibilidad total de productos será de alrededor de 20 toneladas, garantizando un amplio surtido para la comunidad.

Para asegurar que el apoyo alcance al mayor número de familias, la venta se realizará de manera ordenada, informando previamente a los asistentes sobre la cantidad de unidades disponibles por persona según el producto, con el fin de que el beneficio sea equitable y llegue a todos los habitantes de Ramos Arizpe.