Ramos Arizpe inaugura este jueves el Mercadito de a Peso ‘Todos por Más’
Nueva estrategia para llevar apoyos directos a quienes más lo necesitan
RAMOS ARIZPE, COAH.- Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, este jueves 22 de enero se puso en marcha el Mercadito de a Peso “Todos por Más”, una estrategia social que ofrece alimentos básicos a solo un peso, con el objetivo de apoyar directamente a quienes más lo necesitan.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el programa se realiza en colaboración con Mejora Coahuila, liderado por Gabriel Elizondo Pérez, con la finalidad de sumar esfuerzos y garantizar que el beneficio llegue de manera ordenada, justa y con amplio alcance social.
“Somos expertos en la materia y vamos a hacer este Mercadito de a Peso junto con Mejora Coahuila. Todo a un peso: una gran variedad de frutas y verduras, todas a un peso”, señaló el alcalde, quien cuenta con experiencia en el comercio local.
El Mercadito estará instalado en la Calle Valle Norte y Calle Tehuacán, de la Colonia Villa Sol, y ofrecerá aproximadamente 40 productos, entre ellos frutas, verduras, huevo, aceite, arroz, sal, galletas dulces y saladas, refrescos y otros artículos de la canasta básica. La disponibilidad total de productos será de alrededor de 20 toneladas, garantizando un amplio surtido para la comunidad.
Para asegurar que el apoyo alcance al mayor número de familias, la venta se realizará de manera ordenada, informando previamente a los asistentes sobre la cantidad de unidades disponibles por persona según el producto, con el fin de que el beneficio sea equitable y llegue a todos los habitantes de Ramos Arizpe.
“Queremos que alcance para el mayor número de casas o familias. Esto es para los ramosarizpenses que en realidad necesitan que les ayudemos; este es el esfuerzo que estamos haciendo en el Municipio para trabajar siempre en beneficio de los más necesitados”, subrayó Gutiérrez Merino.
Como parte del control y organización del programa, se solicitará credencial de elector, garantizando transparencia y que el beneficio llegue a quienes realmente lo requieren. Se estima que el programa impacte positivamente a alrededor de mil 500 beneficiarios.
El alcalde reconoció también la participación solidaria de comerciantes de la región: “Quiero agradecer mucho a los comerciantes que se han sumado a esto, personas del mercado de abastos de Monterrey y de Saltillo, que lo hacen de todo corazón, porque tienen familiares en Ramos Arizpe”.
Asimismo, destacó la visión social compartida entre gobierno y sector comercial: “Juntos tenemos un gran alcance con esta visión de apoyar y reforzar a los ciudadanos, porque quienes nos dedicamos a esto del mercado sabemos que nos debemos a las familias que día a día acuden a abastecerse”.
Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirma su compromiso de trabajar en equipo con el Estado, llevando apoyos concretos, cercanos y de alto impacto social, para mejorar la calidad de vida de las familias ramosarizpenses, demostrando que la colaboración y la solidaridad pueden transformar la vida cotidiana de la comunidad.