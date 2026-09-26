Reactiva DIF Coahuila Norte talleres sobre salud mental para estudiantes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el regreso a clases y el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el DIF Coahuila Norte retomó los talleres y pláticas dirigidos a estudiantes de distintos niveles educativos, con una conferencia sobre salud mental impartida a alumnos de secundaria en Piedras Negras. La actividad se realizó en la Escuela Secundaria Técnica 5 Pedro Ferriz Santacruz, en el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, con el objetivo de brindar a los adolescentes información y herramientas para fortalecer su bienestar emocional.

Durante la conferencia se abordaron temas relacionados con el autocuidado y el reconocimiento de las emociones, además de estrategias para desarrollar fortaleza emocional y afrontar situaciones que puedan afectar la salud mental. También se explicó a los estudiantes que una crisis suicida puede estar relacionada con periodos prolongados de dolor emocional y que hablar sobre este tema permite reducir los tabúes y favorecer la búsqueda oportuna de ayuda.

Como parte de la actividad, se proporcionó información sobre los canales disponibles para solicitar apoyo en situaciones de emergencia o crisis, entre ellos el número 911 y la Línea de la Vida en Coahuila, 800-822-3737. Asimismo, se recomendó a los adolescentes mantener comunicación con maestros y trabajadores sociales, quienes pueden contribuir como redes de apoyo y canalizar a quienes requieran atención psicológica o emocional.