Reactiva DIF Coahuila Norte talleres sobre salud mental para estudiantes

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    Reactiva DIF Coahuila Norte talleres sobre salud mental para estudiantes
    Los estudiantes recibieron información sobre autocuidado y reconocimiento de las emociones. ESPECIAL

La actividad se realizó en el marco del Mes de la Prevención del Suicidio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el regreso a clases y el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el DIF Coahuila Norte retomó los talleres y pláticas dirigidos a estudiantes de distintos niveles educativos, con una conferencia sobre salud mental impartida a alumnos de secundaria en Piedras Negras.

La actividad se realizó en la Escuela Secundaria Técnica 5 Pedro Ferriz Santacruz, en el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, con el objetivo de brindar a los adolescentes información y herramientas para fortalecer su bienestar emocional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-alertan-sobre-urgencia-de-atender-la-salud-mental-recomienda-capacitar-a-la-sociedad-en-prevencion-del-suicidio-JF23732496

Durante la conferencia se abordaron temas relacionados con el autocuidado y el reconocimiento de las emociones, además de estrategias para desarrollar fortaleza emocional y afrontar situaciones que puedan afectar la salud mental.

También se explicó a los estudiantes que una crisis suicida puede estar relacionada con periodos prolongados de dolor emocional y que hablar sobre este tema permite reducir los tabúes y favorecer la búsqueda oportuna de ayuda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/investigan-posible-suicidio-de-adolescente-en-portal-de-las-lomas-saltillo-JE23722865

Como parte de la actividad, se proporcionó información sobre los canales disponibles para solicitar apoyo en situaciones de emergencia o crisis, entre ellos el número 911 y la Línea de la Vida en Coahuila, 800-822-3737.

Asimismo, se recomendó a los adolescentes mantener comunicación con maestros y trabajadores sociales, quienes pueden contribuir como redes de apoyo y canalizar a quienes requieran atención psicológica o emocional.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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