Realizará IMSS foros de prevención dirigidos a empresarios de Torreón y Saltillo

La coordinadora auxiliar de Seguridad en el Trabajo, Mariana del Carmen Alba Martínez, detalló que estas actividades se desarrollarán el 17 de abril en el auditorio de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 90 en Torreón, y el 24 de abril en el Teatro del IMSS en Saltillo, ambos eventos a partir de las 09:00 horas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila anunció la realización de los foros de prevención “Garanticemos un entorno psicosocial saludable en el trabajo”, dirigidos a representantes del sector empresarial de las regiones Laguna y Sureste, con el propósito de difundir los alcances de la estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA).

ESTRATEGIA PREVENTIVA CON ENFOQUE SOCIAL

En el contexto del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se conmemora el 28 de abril, el Seguro Social presentará ELSSA como un programa de adhesión voluntaria que proporciona herramientas para fortalecer la salud física y mental de las y los trabajadores.

Esta estrategia busca incidir directamente en la productividad y en la mejora de las condiciones laborales, mediante la implementación de acciones preventivas y buenas prácticas dentro de los centros de trabajo.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y CONVOCATORIA ABIERTA

Los foros son impulsados de manera conjunta por la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, así como por la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, con el objetivo de reforzar la asesoría, vigilancia y acompañamiento a las empresas interesadas en adoptar el modelo.

Finalmente, se invitó a los representantes empresariales a solicitar mayor información o registrarse a través del teléfono 844 415 67 77, correspondiente a la Coordinación de Salud en el Trabajo, para participar en cualquiera de las dos fechas programadas.