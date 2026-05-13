Rubén Moreira acusa crisis nacional por fallas de Morena en seguridad y educación

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Coahuila
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    Rubén Moreira acusa crisis nacional por fallas de Morena en seguridad y educación
    El diputado federal pidió acelerar la declaratoria constitucional para mejorar salarios de trabajadores del sector público. CORTESÍA

Legislador cuestiona opacidad oficial, retrocesos escolares y retraso en reformas salariales para trabajadores públicos

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, aseguró que México atraviesa una situación política “desastrosa” derivada de la improvisación y las malas decisiones del gobierno de Morena en temas prioritarios como seguridad, educación, economía y atención al magisterio.

Durante su participación en la sesión de la Comisión Permanente, el coordinador parlamentario criticó la falta de transparencia del Gobierno Federal frente a hechos recientes de violencia, como la explosión de un vehículo en la autopista México-Pachuca.

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“Un carro explota en la México-Pachuca y no hay una explicación clara de lo sucedido hasta que aparece información en la prensa norteamericana. Ese es el nivel de descomposición y opacidad que vive el país”, expresó.

En materia educativa, Moreira cuestionó la propuesta del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, de reducir el ciclo escolar con motivo del Mundial de Futbol de 2026. Además, señaló que durante los gobiernos de Morena se han registrado retrocesos en los niveles de cobertura educativa.

Detalló que entre 2018 y 2024 la cobertura en preescolar pasó de 72 a 64 por ciento; en primaria de 99 a 94 por ciento; en secundaria de 97 a 93 por ciento, y en educación media superior de 84 a 75 por ciento.

El legislador también mencionó los resultados de la prueba PISA, donde México presentó disminuciones en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, situación que atribuyó a las políticas educativas implementadas por Morena.

Asimismo, sostuvo que existen dos posibles razones detrás de la intención de reducir el calendario escolar: “La primera hipótesis es que hay ignorancia. La segunda es que pretendían evitar las manifestaciones de los maestros suspendiendo clases”, declaró.

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Moreira recordó además que el Gobierno Federal mantiene pendientes compromisos asumidos con el magisterio nacional, particularmente en materia de pensiones y mejoras salariales.

Explicó que la reforma constitucional relacionada con el salario mínimo profesional ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y por las 32 legislaturas estatales, aunque aún no se emite la declaratoria de constitucionalidad correspondiente.

“¿Por qué no publican la reforma? Porque el gobierno está quebrado”, afirmó el legislador priista.

Finalmente, exigió a la Mesa Directiva del Congreso emitir de inmediato la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 123 constitucional, con el objetivo de garantizar mejores salarios para policías, docentes, personal médico, enfermería y elementos de la Guardia Nacional.

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