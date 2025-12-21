Rubén Moreira, diputado por Coahuila, acusa engaño y advierte riesgo autoritario en reforma electoral de Morena

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, lanzó una dura crítica contra la llamada Reforma Electoral impulsada por Morena, al afirmar que se trata de un engaño y un distractor cuyo verdadero objetivo es concentrar el poder y debilitar la democracia mexicana, y no atender una demanda ciudadana real.

Durante su programa “Con peras, manzanas y naranjas”, en el que estuvo acompañado por el economista Mario Di Costanzo y el abogado Miguel Ángel Sulub, el legislador priista sostuvo que el primer gran engaño consiste en hacer creer que el país necesita una reforma electoral urgente. “Mientras se abre un falso debate, se distrae la atención de problemas graves como la crisis económica, el deterioro del sistema de salud y el rezago educativo”, enfatizó.

Moreira centró parte de su argumentación en la propuesta de eliminar a los diputados plurinominales, al señalar que estos representan a los ciudadanos cuyos candidatos no ganaron en las urnas. Recordó que en las elecciones pasadas el 46 por ciento de los mexicanos votó por una opción distinta a Morena, por lo que, de concretarse esta eliminación, quedarían sin representación efectiva en la Cámara de Diputados.“El partido oficialista obtuvo el 54 por ciento de los votos, pero de manera espuria se hizo del 75 por ciento de las curules”, subrayó.

“Vamos rumbo a una dictadura”, advirtió el exgobernador de Coahuila. “Cuando dicen que son muchos diputados y quieren quitar a los opositores es porque no les gusta el debate, porque siempre lo pierden. Les ordenan votar lo más loco del mundo y lo votan”, expresó.

Respecto a la eliminación del financiamiento público a los partidos, Moreira alertó sobre consecuencias graves para la vida democrática del país. Sostuvo que, sin este mecanismo, solo los ricos o los criminales podrían costear campañas políticas, lo que abriría la puerta a la infiltración del dinero del narcotráfico y a la captura del poder político por intereses ilegales.

El legislador también denunció que la reforma busca desmantelar el federalismo electoral, al desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y concentrar todo el poder en un INE debilitado, sin presupuesto suficiente y con injerencia directa del gobierno federal, lo que calificó como una “colonización” del árbitro electoral.

En la misma mesa de análisis, Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub coincidieron en que se trata de una reforma centralista, orientada a debilitar la participación ciudadana y de los partidos políticos. Ambos manifestaron su preocupación por la intención de instaurar el voto digital, administrado por una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que concentraría los datos personales de los ciudadanos.

En entrevista previa, Rubén Moreira reiteró que continuará criticando la iniciativa, al considerar que el debate ha sido convocado por el gobierno y no por la sociedad. “Están desmantelando los órganos que garantizan los procesos electorales, muy a la venezolana. En 2030, cuando no ganen, van a salir con un PowerPoint a decir que sí ganaron”, ironizó.

Por esta razón, anunció que su bancada no participará en los foros convocados por Morena, al considerar que hacerlo implicaría legitimar una reforma que no surge de las fuerzas democráticas. Reafirmó que el PRI no acompañará ninguna iniciativa que represente un retroceso democrático y reiteró su compromiso con la legalidad, la pluralidad y los contrapesos institucionales.

“No se puede hablar de democracia mientras se concentran decisiones, se debilitan instituciones y se excluye la representación de millones de mexicanos. Esta reforma no es para mejorar el sistema electoral, es para perpetuarse en el poder”, sentenció.

Finalmente, en el programa “Cenando” de Atypical TV, el líder congresista llamó a la oposición y a la ciudadanía a defender al INE, proteger el voto libre y mantener la unidad entre los partidos. “Hay batallas que deben darse juntos sí o sí: la del terreno de competencia justo, la del voto libre y secreto y la defensa de los partidos políticos. Esa es una lucha que debemos dar los tres partidos de oposición”, concluyó.