Clausurarán este miércoles ‘El Pinabete’ por descargas al río Sabinas

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    Clausurarán este miércoles ‘El Pinabete’ por descargas al río Sabinas
    El sitio de ‘El Pinabete’ será clausurado este miércoles 23 de septiembre, de acuerdo con el anuncio del Alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren. ARCHIVO

El alcalde Chano Díaz anunció la medida para atender reclamos ciudadanos por el impacto de los vertimientos

SABINAS, COAH.- El tajo de “El Pinabete” será clausurado este miércoles 23 de septiembre, como parte de las acciones anunciadas por el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren para frenar las descargas de agua hacia el río Sabinas, ante la preocupación de habitantes por las condiciones del cauce.

El Presidente Municipal informó que la medida responde a una petición de la ciudadanía, que ha expresado inquietud por el impacto que las descargas procedentes del área minera pudieran generar sobre el río y su entorno.

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El anuncio ocurre en medio de una creciente presión para atender las fuentes que afectan al afluente. En septiembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó la existencia de descargas de aguas residuales sin tratamiento hacia afluentes del río Sabinas y realizó inspecciones en distintos puntos de la región carbonífera.

La dependencia informó que tomó muestras para determinar las características de las descargas y establecer las medidas correspondientes.

En el caso de “El Pinabete”, una enorme excavación a cielo abierto en el municipio de Sabinas, la información publicada este mes señala que el tajo utilizado durante las labores de rescate de los 10 trabajadores fallecidos en la tragedia de 2022 permanece abierto y que continúa el manejo de agua mediante mangueras que descargan hacia el río Sabinas. El tajo alcanzó una profundidad de aproximadamente 64 metros y fue utilizado para avanzar en la recuperación de los cuerpos, proceso que concluyó en febrero de 2025.

El tema también ha sido planteado ante autoridades federales por defensores del río, quienes han solicitado intervenir directamente en los puntos de descarga de El Pinabete. Conagua informó que analiza la situación técnica y administrativa y que se solicitaron órdenes para realizar visitas de inspección y, en su caso, proceder con acciones de clausura y remediación.

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El Alcalde de Sabinas señaló que la clausura busca atender las inquietudes de la población y contribuir a la protección del río. La medida se suma a las acciones que distintas autoridades han anunciado para identificar y detener las descargas que llegan al sistema hidrológico de la región.

La situación de “El Pinabete” forma parte de una problemática más amplia que involucra descargas municipales, infraestructura sanitaria y actividades relacionadas con la minería, factores que han sido señalados en las recientes inspecciones y reclamos por el estado del río Sabinas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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