Comparece acusada por fraude después de 3 años y medio en Saltillo; seguirá su proceso en libertad

Adriana Berenice “N” compareció esta tarde en las instalaciones del Poder Judicial del Estado, donde se le sigue una carpeta de investigación por el delito de fraude en cuantía mayor en Saltillo.

En compañía de su abogado defensor, Osbaldo Espinosa, ingresó a la sala número uno, donde estuvo atenta a la lectura del proceso penal 045/2025. Según el ministerio público, Carlos Jiménez notificó que la inculpada se hacía pasar por representante legal de RSA Service and Products Dealer S. de R.L. de C.V.

En febrero de 2021 contrató los servicios de obra civil de la empresa Nertek S.A. de C.V., que consistían en cimentaciones, la compra de plataformas y estructuras. Dichas obras se efectuaron en San José de Iturbide, Guanajuato, y en Tuxpan, Veracruz.

El 23 de agosto del mismo año, el afectado, Jesús Hernández Garza, acudió al domicilio ubicado en la calle Plazuelas, en el fraccionamiento Kiosco, donde recibiría su primer pago.

Como pago inicial, le hicieron entrega de un cheque del banco HSBC por la cantidad de 300 mil 79 pesos con 74 centavos. Un mes después, el 23 de septiembre, recibió un segundo cheque por la cantidad de un millón 351 mil 107 pesos con 76 centavos.

Jesús Hernández no logró cobrar los documentos porque carecían de fondos, a pesar de que se presentó en las oficinas bancarias.

Como testigos del contrato estuvieron Edgar Nicolás “N”, quien se encargó de supervisar la obra y de presionar los pagos a Adriana Berenice.

Mientras tanto, Jesús Eugenio señaló que, por falta de pagos, se retrasó la nómina de los trabajadores. Tras intentar reclamar, Brenda Berenice no respondió a los llamados telefónicos y desapareció.

La obra fue concluida, y la denuncia se interpuso el 9 de noviembre del mismo año. A tres años y medio de los hechos, el ministerio público solicitó una orden de aprehensión, ante lo cual la acusada promovió un amparo.

La juez dio oportunidad a la acusada de rendir declaración, pero se negó a dar detalles de los hechos.

La defensa legal de la parte afectada, encabezada por Cecilia Mata, solicitó a la juez prisión preventiva oficiosa, argumentando que la acusada no cuenta con un domicilio para su localización.

El domicilio del fraccionamiento Kiosco se encuentra deshabitado. También proporcionó otra dirección en la colonia Lamadrid, donde no reside.

Se destacó además un tercer domicilio, ubicado en la colonia Latinoamericana, donde habitan sus padres, quienes manifestaron desconocer su ubicación.

La defensa señaló que la acusada cuenta con varias denuncias similares en otros juzgados de la localidad y teme que evada la acción de la justicia.

La titular del tribunal respondió que la solicitud de prisión corresponde al agente del ministerio público, quien no la presentó, y ordenó la presentación periódica de la acusada.

Se programó una segunda audiencia para el próximo 14 de octubre, a las 12:00 horas, en la que se realizará la vinculación a proceso. Por lo tanto, la inculpada seguirá su proceso en libertad.