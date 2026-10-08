Exigen a FGR investigar amenazas de muerte contra el obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza

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México
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    Exigen a FGR investigar amenazas de muerte contra el obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza
    El influencer José Lápiz presuntamente ofreció 40 mil pesos por asesinar al obispo Juan Espinoza Jiménez. Cortesía

Lilly Téllez presentó un punto de acuerdo ante el Senado con el que exhortó a abrir de inmediato una investigación contra José Lápiz

CDMX.- La senadora Lilly Téllez exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) investigar al influencer José Lápiz, quien presuntamente ofreció 40 mil pesos por asesinar al obispo Juan Espinoza Jiménez.

“Ahora, estamos ante una situación sumamente grave, por lo que estoy proponiendo, valga la redundancia, una proposición con punto de acuerdo por el gravísimo asunto de las amenazas de muerte contra el obispo de Aguascalientes”.

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Denunció que “un tipo que se llama José Lápiz, que ha ofrecido una fuerte suma de dinero por la cabeza del obispo de Aguascalientes. Es una amenaza sumamente grave y ya le han contestado a este tipo, José Lápiz, ya le han contestado a algunas personas diciendo que sí, que sí, están dispuestos a matar a un obispo por la recompensa que ofrece. Este dinero, estas amenazas y esta apología, es un criminal ya, José Lápiz”.

PRESENTA TÉLLEZ PUNTO DE ACUERDO ANTE EL SENADO

En un punto de acuerdo presentado ante el Senado exhortó que la FGR de Ernestina Godoy abra de inmediato una investigación contra José Lápiz.

“Estoy pidiendo también que Rosa Icela Rodríguez de Gobernación se manifieste, qué están esperando Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy para hablar, para emprender las investigaciones contra este delincuente, que no sólo ha amenazado al obispo de Aguascalientes, sino también al obispo Francisco Javier Acero y para colmo, pues lo que vemos es que es un tipo, un criminal que ha hecho caso a la instigación de López Obrador contra los católicos, contra la Iglesia Católica”.

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Exigió a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, “exijo a Ernestina Godoy, titular de la FGR, a que ya se pronuncien o qué tiene que pasar, que no se dan cuenta que estamos en un país en donde ha habido asesinatos de sacerdotes desde que entró Morena al poder, han aumentado”.

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