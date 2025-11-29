Saltillo antiguo: el informe de Victoriano Cepeda, un retrato del Coahuila de 1869

Aquella mañana de noviembre de 1869, cuando José Victoriano Cepeda Camacho se dirigió al Cuerpo Legislativo de Coahuila para rendir su informe, pocos podían imaginar que sus palabras se convertirían en uno de los documentos más valiosos para entender la historia de Coahuila de la época. La figura de Victoriano Cepeda ha padecido una relativa escasez biográfica: los pocos textos que hablan de él repiten casi la misma información con variantes menores, fechas básicas y referencias generales que no logran captar la dimensión real del personaje. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Inauguran Instituto de Innovación Profesional Oyervides; egresa primera generación de especialistas Por eso resulta tan valioso este informe de 1869, porque nos permite escuchar su propia voz describiendo los desafíos de su tiempo y nos revela de manera clara su estilo de trabajo como gobernante.

EL PERFIL DE UN HOMBRE Victoriano nació en Saltillo el 22 de marzo de 1826, hijo de José Antonio Cepeda Aguirre y María de Jesús Camacho. Llegó al mundo cuando México apenas daba sus primeros pasos como nación independiente. Su infancia transcurrió en una ciudad que poco a poco se adaptaba a los nuevos tiempos republicanos. Después de estudiar en Monterrey y Guadalajara, regresó a Saltillo en 1850 para convertirse en maestro. Durante ocho años impartió clases de latín y filosofía en el Colegio Josefino, perteneciendo a esa generación de idealistas que creía que la verdadera independencia se lograría con la educación. Estaba convencido de que la educación servía para formar ciudadanos para una patria que atravesaba tiempos muy difíciles. Cuando estalló la Guerra de Reforma en 1857, Cepeda enfrentó el dilema: seguir enseñando desde la comodidad de sus cátedras o tomar las armas para defender sus ideales liberales. No dudó. Cambió los libros por el fusil y se lanzó a pelear por un México laico y federal. En las batallas de Tacubaya, Calderón y la toma de Guanajuato, luchó codo a codo con sus soldados. Se ganó el respeto de sus hombres por estar siempre al frente. Durante la Intervención Francesa (1862-1867), cuando los invasores ocuparon Saltillo, organizó guerrillas y mantuvo viva la resistencia. Su participación en el sitio de Querétaro, donde finalmente cayó Maximiliano, lo convirtió en testigo del momento culminante de la restauración republicana: el triunfo de la legalidad sobre la fuerza extranjera, principio que defendería durante toda su carrera política. Como Gobernador de Coahuila (1867-1873), se propuso transformar un estado devastado por décadas de conflicto. Fundó San Pedro de las Colonias, eliminó las alcabalas que asfixiaban el comercio, mejoró caminos e inauguró la línea telegráfica Saltillo-México. Tal vez su acto más humano fue prohibir los instrumentos de tortura en las cárceles, mostrando una sensibilidad adelantada para su época. También participó en 1867 en la fundación del Ateneo Fuente. Sus palabras en el informe de 1869, recuperadas en la Revista número dos del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas (1978), revelan la autoridad moral de quien había combinado la formación académica con la experiencia militar, arriesgando la vida por sus convicciones republicanas. En su informe Cepeda no endulzó la realidad cuando se dirigió a los legisladores y ciudadanos. Su decisión de eliminar las alcabalas había sido muy valiente, pero le trajo costos políticos altos. Esos viejos impuestos a la venta de mercancías eran odiosos para comerciantes y productores, aunque representaban fuentes importantes de recaudación para las arcas públicas. Reemplazarlas con una contribución directa del "siete al millar sobre toda propiedad" sonaba más justo y moderno; sin embargo, la recaudación resultó insuficiente. Los números no mentían: con un presupuesto de gastos de 40 mil 852 pesos para 1868, el estado operaba con un déficit de 5 mil 339.57 pesos. Para dimensionar el problema, formar el catastro de propiedades que permitiría una recaudación más justa costaría 5 mil pesos, casi tanto como todo el déficit acumulado. La falta de dinero se reflejaba en todo el territorio. Las abundantes lluvias de ese año habían convertido los caminos hacia Monterrey, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí en lodazales intransitables. Las carretas se hundían, las mercancías se perdían, el comercio se paralizaba. Coahuila quedaba aislado del resto del país justo cuando más necesitaba salir de la crisis por la que atravesaba. GUERRA CONTRA LOS BÁRBAROS Si los problemas económicos quitaban el sueño al gobernador Cepeda, los de seguridad lo aterrorizaban. La "Guerra de Bárbaros", como llamó con crudeza a las incursiones de tribus de indios, había convertido la frontera en un territorio donde la muerte acechaba en cada camino y en cada rancho del norte del estado. El ataque en Agua Nueva marcó la memoria del Gobernador. Catorce personas fueron masacradas sin piedad ni distinción: hombres, mujeres, niños, ancianos. Nadie se salvó. Cepeda había visto muchas muertes en las guerras contra conservadores y franceses, pero esto era diferente. Era el asesinato sistemático de inocentes, la destrucción de familias enteras que solo buscaban vivir en paz. La defensa del estado era muy compleja. El ejército no podía cubrir la inmensa línea fronteriza de cientos de kilómetros. Los soldados estaban esparcidos a lo largo de la frontera y eran insuficientes para proteger el territorio. La seguridad dependía de los propios vecinos, rancheros y campesinos que debían convertirse en soldados improvisados cada vez que llegaban noticias de ataques.