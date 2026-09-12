El polvo que todos ponemos en el aire

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    El polvo que todos ponemos en el aire

Cuando hablamos de contaminación del aire es fácil buscar grandes culpables. Miramos las chimeneas de las fábricas, los camiones de carga o el tráfico y pensamos que ahí comienza y termina el problema. Sin embargo, parte de lo que respiramos se genera mucho más cerca: frente a nuestra casa, en la obra de la esquina, en el automóvil que conducimos o en aquello que dejamos sobre la banqueta.

Los polvos urbanos son un buen ejemplo. El suelo descubierto, las calles sin pavimentar y el polvo acumulado que vuelve a levantarse con el viento o el paso de vehículos forman parte del material suspendido en el aire. A ello se suman actividades cotidianas que parecen insignificantes individualmente, pero se multiplican miles de veces en una ciudad.

https://vanguardia.com.mx/opinion/envejecer-entre-plantas-tambien-es-calidad-de-vida-MC23128400

Construir también genera polvo. Una edificación, una obra pública o una demolición liberan partículas durante excavaciones, cortes, movimientos de tierra y manejo de escombro. Pero también lo hacemos cuando ampliamos una habitación, retiramos un piso, cortamos concreto o derribamos una pared. Incluso una pequeña remodelación o la autoconstrucción deberían incorporar medidas sencillas: humedecer materiales, cubrir el escombro y evitar que tierra y residuos permanezcan expuestos.

Existe además una fuente poco mencionada. Las heces de perros y gatos abandonadas en calles y terrenos no desaparecen cuando se secan. Se fragmentan, se mezclan con tierra y polvo y parte de ese material puede volver a suspenderse por el viento, el barrido o el tránsito. Además de un problema de limpieza, pueden contener microorganismos y parásitos. Recogerlas también es una acción de salud pública y de tenencia responsable.

Los vehículos aportan otra parte del problema. No sólo por las emisiones del escape: el tránsito también re suspende polvo depositado en las vialidades. Por eso la verificación vehicular debe dejar de entenderse como un trámite incómodo. Verificar y mantener adecuadamente nuestro automóvil es una responsabilidad con quienes respiran el mismo aire.

El riesgo no es igual para todos. Las partículas más pequeñas pueden penetrar profundamente en el sistema respiratorio. Niñas y niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares son especialmente vulnerables. Para ellos, una mala calidad del aire no es solamente una cifra o un color en una aplicación.

Esto no significa restar responsabilidad a industrias, constructoras, transporte de carga o autoridades. Cada sector debe cumplir lo que le corresponde. Significa reconocer que tampoco resolveremos el problema señalando únicamente a las grandes fuentes mientras ignoramos miles de pequeñas aportaciones cotidianas.

Una bolsa de escombro abierta parece insignificante. También un automóvil sin verificar, un terreno que genera polvo o las heces de una mascota que nadie recogió. Pero las ciudades funcionan por acumulación: pequeñas acciones repetidas por miles de personas terminan teniendo consecuencias colectivas.

El aire no reconoce bardas, colonias ni propiedades. Lo que alguien genera en un punto de la ciudad puede terminar siendo respirado por alguien más.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/casa-propia-o-rentada-NL23285877

Por eso necesitamos pasar de buscar culpables a asumir responsabilidades. Las industrias deben controlar sus emisiones; las constructoras, contener sus polvos; las autoridades, medir, vigilar y hacer cumplir las normas; y los ciudadanos, verificar nuestros vehículos, manejar adecuadamente el escombro, cuidar nuestros terrenos y responsabilizarnos de nuestras mascotas.Ninguna acción aislada resolverá el problema. Pero miles de pequeñas acciones realizadas todos los días sí pueden cambiar el aire de una ciudad.

Si todos respiramos el mismo aire, todos tenemos también una parte en la responsabilidad de cuidarlo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
A20

Localizaciones


Saltillo

Griselda Salas

Griselda Salas Alemán es arquitecta, urbanista, ambientalista, investigadora, catedrática y servidora pública. Especialista en desarrollo urbano sostenible, política ambiental, ordenamiento territorial e inundaciones. Ha impulsado proyectos sobre cambio climático, calidad del aire, infraestructura verde, movilidad, gestión del agua y resiliencia urbana.

Cuenta con experiencia en el diseño y adaptación de espacios públicos para poblaciones envejecidas, promoviendo ciudades accesibles, seguras e incluyentes para las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Es Presidenta de la Asociación Mexicana de Urbanistas de Coahuila A. C. (AMU Coahuila) para el periodo 2025–2028. Su trabajo ha sido reconocido en el ámbito local y nacional.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Este viernes, un nuevo deceso dentro de un centro de rehabilitación en Saltillo.

Coahuila: Sin freno, muertes en clínicas de adicciones
La disculpa del senador Salazar

La disculpa del senador Salazar
true

Coahuila tiene la mejor percepción de seguridad
La ausencia de la obra en el PPEF genera dudas sobre su incorporación al presupuesto federal y sobre los tiempos para su ejecución.

Nueva conexión Saltillo-Ramos Arizpe, anunciada por Sheinbaum, sin rastro en el PPEF 2027

El Toyota Yaris terminó con severos daños en la parte frontal después de impactarse contra una camioneta Jeep que se encontraba estacionada.

Detienen en Parras a conductor tras chocar contra camioneta estacionada; presuntamente iba ebrio
Lobos de la UAdeC recibirá a Potros ITSON en el Estadio Jorge Castro Medina, en busca de su primera victoria de la temporada 2026.

Lobos UAdeC vs Potros: la jauría busca su primer triunfo en su estreno en Saltillo
A diferencia de lo que ocurría en 2001, dijo McCallum, muchos sistemas y servicios de seguridad son operados por el sector privado, y prevenir el próximo ataque requerirá cooperación.

El próximo ataque terrorista del 11-S podría planearse donde menos lo esperamos, advierte el jefe de los servicios de inteligencia británicos
Y los gastos diarios de Clancy podrían ser aún mayores: desde los asesinatos, ha estado bajo estricta vigilancia para prevenir suicidios, lo que requiere que tenga un asistente con ella las 24 horas del día.

La atención que recibe Lindsay Clancy en un hospital psiquiátrico le está costando a los contribuyentes más de medio millón de dólares al año