Impulsa IMSS cultura de bienestar laboral con foro sobre riesgos psicosociales en Saltillo

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Saltillo
/ 24 abril 2026
    Impulsa IMSS cultura de bienestar laboral con foro sobre riesgos psicosociales en Saltillo
    Autoridades y sector empresarial participaron en la entrega del Distintivo ELSSA por buenas prácticas laborales. CORTESÍA

Especialistas y sector empresarial abordan normativa, prevención y prácticas que fortalecen condiciones seguras en centros productivos

Como parte del fortalecimiento del programa Entornos Laborales Sanos y Saludables (ELSSA), promovido por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, se llevó a cabo el foro “Garanticemos un entorno psicosocial saludable en el trabajo”, en el Teatro del IMSS de Saltillo.

El encuentro reunió a representantes del sector empresarial de la región, quienes participaron en el análisis de la NOM-035-STPS-2018, normativa enfocada en la identificación, evaluación y prevención de factores de riesgo psicosocial en los centros laborales.

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PREVENCIÓN Y NORMATIVIDAD, EJES DE BIENESTAR EN EL TRABAJO

Durante la jornada se desarrollaron ponencias sobre sueño saludable, estrategias de prevención de riesgos psicosociales dentro del modelo ELSSA y experiencias empresariales en la implementación de estas políticas.

$!Foro del IMSS en Saltillo reunió a empresas para fortalecer la prevención de riesgos psicosociales.
Foro del IMSS en Saltillo reunió a empresas para fortalecer la prevención de riesgos psicosociales. CORTESÍA

Las exposiciones estuvieron orientadas a fortalecer prácticas preventivas que impacten de manera directa en la seguridad, salud y bienestar de las y los trabajadores, consolidando entornos más seguros y productivos.

El evento contó con la presencia de autoridades del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Coahuila, encabezadas por el doctor José Valeriano Ibáñez de la Rosa, así como la maestra Dora Elizabeth Molina Guerrero y el doctor Ricardo Arturo Covarrubias del Bosque, además de la representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, María Teresa Melchor Pérez.

RECONCEN COMPROMISO EMPRESARIAL CON SALUD OCUPACIONAL

En su intervención, el titular del OOAD destacó la importancia de que las empresas asuman la seguridad y la salud como prioridades estratégicas, al subrayar que estas prácticas no solo benefician a los trabajadores, sino que también impactan positivamente en sus familias.

$!Impulsa IMSS cultura de bienestar laboral con foro sobre riesgos psicosociales en Saltillo

Asimismo, se realizó la entrega del Distintivo ELSSA a diversas empresas, entre ellas Aluminio y Bronces de Saltillo, Magna Powertrain de México, WBTM, Metales COMA y Consorcio Industrial Mexicano de Autopartes, en reconocimiento a su compromiso con la implementación de entornos laborales saludables.

El foro se llevó a cabo en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, conmemorado el 28 de abril, y reunió a representantes de empresas de la región Laguna.

Con estas acciones, el IMSS reafirma su estrategia de impulsar una cultura preventiva que promueva espacios laborales más seguros, saludables y sostenibles.

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