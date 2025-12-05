Inauguran Navidalia 2025 con más de 200 mujeres emprendedoras

Saltillo
/ 5 diciembre 2025
    Inauguran Navidalia 2025 con más de 200 mujeres emprendedoras
    Autoridades municipales inauguraron Navidalia 2025 en el estacionamiento de Parque Centro. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

Feria estará abierta del 5 al 7 de diciembre en el estacionamiento de Parque Centro, donde ofrecen artesanías, ropa, alimentos, servicios y actividades culturales

Con la participación de más de 200 mujeres emprendedoras, este jueves fue inaugurada la edición 2025 de Navidalia, un espacio creado para impulsar el talento, el autoempleo y el crecimiento económico de las mujeres en la ciudad.

El evento, que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en el estacionamiento de Parque Centro, fue encabezado por Enrique Garza Naranjo, titular de Fomento Económico, en representación del alcalde Javier Díaz González.

$!Navidalia se consolida como una plataforma para proyectar el talento local.
Navidalia se consolida como una plataforma para proyectar el talento local. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

TE PUEDE INTERESAR: Familia de Larissa, niña de 7 años con litiasis coraliforme, solicita apoyo para cirugía urgente

Garza Naranjo destacó que Navidalia se ha consolidado como un punto de encuentro donde las emprendedoras pueden impulsar sus proyectos y conectarse con más familias saltillenses.

"Navidalia significa mucho más que un espacio de venta; es la oportunidad de compartir, crecer y avanzar unidos. En Saltillo, las mujeres están acompañadas", expresó.

A la inauguración también asistió Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, quien subrayó el respaldo del alcalde a las iniciativas que fortalecen la independencia económica de las mujeres.

$!El Pabellón del Vino y Santa Claus son parte de las atracciones para las familias.
El Pabellón del Vino y Santa Claus son parte de las atracciones para las familias. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

“Seguiremos acompañándolas para que desarrollen su talento y consoliden su autonomía económica”, afirmó.

En esta edición, Navidalia integra también la participación de las Mercadellas, ampliando la presencia de emprendedoras de diversos giros, desde bisutería, ropa y artículos artesanales, hasta servicios contables, jurídicos y productos de catálogo.

Además, habrá comida, eventos culturales, Photo Opportunity, Santa Claus, el Pabellón del Vino de la Secretaría de Turismo y exposiciones de los talleres del DIF Municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Aguas de Saltillo: organismos tendrán prioridad ante nueva Ley de Aguas

Eva Farías, representante de Parque Centro, destacó el crecimiento del proyecto y el impulso directo del gobierno municipal. “Navidalia es un espacio donde las emprendedoras pueden crecer y conectar con más familias saltillenses”, señaló.

$!Autoridades municipales destacaron el respaldo al autoempleo y la independencia económica de las mujeres.
Autoridades municipales destacaron el respaldo al autoempleo y la independencia económica de las mujeres. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

Durante la jornada inaugural, algunas participantes como Ana Julia Valdez Paz, expositora de bolsas para dama, expresaron su agradecimiento por la oportunidad de ampliar el alcance de sus productos. “Para nosotras, Navidalia representa la posibilidad de crecer y llegar a más personas con nuestro trabajo”, comentó.

Al evento asistieron también Ricardo Treviño, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo; Lydia María González, directora de Turismo Municipal; Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura; y la emprendedora Guadalupe González.

Temas


Mujeres
Navidad
emprendimiento

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En este segundo... va

En este segundo... va
true

Coahuila: Funciona sinergia entre Manolo Jiménez y Javier Díaz
true

POLITICÓN: En primer cara a cara Trump-Sheinbaum, todo fue futbol
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México
Si Brasil -potencia del futbol de selecciones- queda en segundo lugar de su grupo, jugaría los 16vos de final en Monterrey.

Mundial 2026: Pintan para jugar en Monterrey Países Bajos, Japón, Corea del Sur... y Saltillo va por turistas
Evento. Los boletos saldrán a la venta en línea el próximo lunes 8 de diciembre.

¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026
Los snacks inteligentes también pueden contribuir a aumentar tu ingesta de fibra, proteínas y micronutrientes.

Los secretos de un ‘snack’ saludable