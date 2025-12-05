Inauguran Navidalia 2025 con más de 200 mujeres emprendedoras

Con la participación de más de 200 mujeres emprendedoras, este jueves fue inaugurada la edición 2025 de Navidalia, un espacio creado para impulsar el talento, el autoempleo y el crecimiento económico de las mujeres en la ciudad. El evento, que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en el estacionamiento de Parque Centro, fue encabezado por Enrique Garza Naranjo, titular de Fomento Económico, en representación del alcalde Javier Díaz González.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Garza Naranjo destacó que Navidalia se ha consolidado como un punto de encuentro donde las emprendedoras pueden impulsar sus proyectos y conectarse con más familias saltillenses. "Navidalia significa mucho más que un espacio de venta; es la oportunidad de compartir, crecer y avanzar unidos. En Saltillo, las mujeres están acompañadas", expresó. A la inauguración también asistió Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, quien subrayó el respaldo del alcalde a las iniciativas que fortalecen la independencia económica de las mujeres.

“Seguiremos acompañándolas para que desarrollen su talento y consoliden su autonomía económica”, afirmó. En esta edición, Navidalia integra también la participación de las Mercadellas, ampliando la presencia de emprendedoras de diversos giros, desde bisutería, ropa y artículos artesanales, hasta servicios contables, jurídicos y productos de catálogo. Además, habrá comida, eventos culturales, Photo Opportunity, Santa Claus, el Pabellón del Vino de la Secretaría de Turismo y exposiciones de los talleres del DIF Municipal. TE PUEDE INTERESAR: Aguas de Saltillo: organismos tendrán prioridad ante nueva Ley de Aguas Eva Farías, representante de Parque Centro, destacó el crecimiento del proyecto y el impulso directo del gobierno municipal. “Navidalia es un espacio donde las emprendedoras pueden crecer y conectar con más familias saltillenses”, señaló.

Durante la jornada inaugural, algunas participantes como Ana Julia Valdez Paz, expositora de bolsas para dama, expresaron su agradecimiento por la oportunidad de ampliar el alcance de sus productos. “Para nosotras, Navidalia representa la posibilidad de crecer y llegar a más personas con nuestro trabajo”, comentó.

Al evento asistieron también Ricardo Treviño, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo; Lydia María González, directora de Turismo Municipal; Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura; y la emprendedora Guadalupe González.