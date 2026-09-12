Lanzan licitación para el Centro ‘Mente Coahuila’ en Saltillo

La transformación del antiguo Hospital del Niño en un centro público de atención integral de adicciones avanza con el lanzamiento de la licitación para ejecutar las obras del Centro “Mente Coahuila”, proyecto que atenderá a pacientes de la Región Sureste. La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) del Gobierno del Estado convocó formalmente a las empresas interesadas en participar en el proceso para concretar la construcción del nuevo Centro de Atención Integral, luego de que actualmente en el inmueble únicamente se encuentra habilitado un espacio reducido para brindar consultas.

El proyecto busca ampliar la capacidad de atención pública para personas que enfrentan problemas de adicciones, una de las prioridades planteadas por el Gobierno estatal dentro de su estrategia de prevención y seguridad. El gobernador Manolo Jiménez Salinas ha señalado que, una vez contenidos los principales indicadores de seguridad en Coahuila, uno de los objetivos es atender las causas asociadas a la violencia, entre ellas las adicciones.

La falta de espacios públicos suficientes para la prevención y atención de este problema ha llevado a que parte de la demanda sea cubierta por centros privados de rehabilitación o anexos. Esto, a su vez, ha representado un nuevo reto para las autoridades sanitarias, que han reforzado las labores de revisión, supervisión y monitoreo de estos establecimientos. La Secretaría de Salud estatal ha reducido de alrededor de 300 a 200 el número de centros supervisados, debido a que algunos operaban sin contar con los permisos requeridos, situación que podía poner en riesgo a los pacientes.

Ante este panorama, familias de personas con problemas de adicciones han planteado la necesidad de contar con espacios públicos, confiables y gratuitos para recibir atención especializada. OBRA CONCLUIRÁ EN 2027 De acuerdo con las bases de la convocatoria, los trabajos se ejecutarán bajo la modalidad de contrato a precios unitarios y tiempo determinado. El proyecto cuenta con suficiencia presupuestal proveniente de los fondos ISN-FID-2026, cuya autorización fue emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado mediante el oficio PEI-26-0964, con fecha del 27 de agosto de este año.

El calendario establece un plazo de ejecución de 180 días naturales. El inicio de los trabajos está programado para el 29 de septiembre de 2026 y la conclusión de la obra para el 27 de marzo de 2027. Para respaldar el arranque del proyecto, la dependencia convocante contempla otorgar un anticipo de hasta 30 por ciento del monto aprobado para el contrato.

El proceso licitatorio se encuentra en una etapa intermedia. Las empresas interesadas debieron recoger las bases de la convocatoria el 10 de septiembre en las oficinas de la Dirección General de Concursos y Contratos de la SIDUM, ubicadas en el Centro de Gobierno de Saltillo. La visita al sitio donde se realizarán los trabajos está programada para este lunes a las 10:00 horas, con punto de reunión en la Residencia de Obra de la Región Sureste.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el martes a las 15:15 horas en la Sala de Eventos de la SIDUM. Posteriormente, el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas está programado para el 21 de septiembre a las 14:00 horas.

El fallo definitivo se dará a conocer el 25 de septiembre a las 12:15 horas. La normativa establece que la adjudicación será otorgada a la propuesta solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado. Una vez emitido el fallo, la firma del contrato deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes, con lo que se dará paso al inicio de los trabajos de transformación del antiguo Hospital del Niño en el Centro “Mente Coahuila”.

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