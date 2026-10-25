Llama obispo de Saltillo a la prudencia y fe ante festividades y retos laborales

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    Llama obispo de Saltillo a la prudencia y fe ante festividades y retos laborales
    El obispo de Saltillo invitó a los fieles a acudir de manera escalonada a los templos para evitar aglomeraciones durante la festividad. OMAR SAUCEDO

Monseñor Hilario González pidió acudir escalonados a los templos por San Judas Tadeo y exhortó a los empleadores a abrir sus puertas a quienes buscan trabajo

En vísperas de la festividad de San Judas Tadeo, el obispo de la Diócesis de Saltillo, monseñor Hilario González García, hizo un llamado a la comunidad a vivir estos días con fe y orden, invitando a los devotos a acudir de manera escalonada a las celebraciones religiosas para evitar aglomeraciones en los templos.

El prelado destacó la fuerte devoción hacia este apóstol en la región, a quien muchos creyentes acuden en momentos difíciles o en busca de oportunidades laborales. Frente a este panorama, instó tanto a los trabajadores como a los empleadores a actuar con rectitud y solidaridad.

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“Muchos acuden a San Judas Tadeo por la cuestión laboral, que andan en busca de trabajo. Yo creo que también la necesidad que tenemos de una profesión o de un sustento es un aspecto importante hacerlo con rectitud de intención”, expresó. Asimismo, hizo una exhortación al sector productivo: “Un llamado a todos los empleadores para que abran sus puertas. Yo sé que aquí hay mucha oferta de empleo y que San Judas Tadeo ilumine a unos y a otros, a los que ofrecen trabajo y a los que necesitan”.

LLAMADO A CELEBRAR CON VALORES

Respecto a las próximas festividades de fin de octubre e inicios de noviembre, el jerarca católico sugirió enfocar las celebraciones familiares y juveniles hacia valores positivos y de reflexión, promoviendo actividades que destaquen el sentido de la santidad por encima de enfoques sombríos.

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“La invitación que les hago es que la tradición de los disfraces, más que sean de motivos oscuros, malignos o demoníacos, se proponga que sea una fiesta de la santidad, es decir, de los valores positivos, no de las tinieblas, sino de la luz”, puntualizó.

REVISAN INFRAESTRUCTURA DE TEMPLOS

Al ser cuestionado sobre las condiciones de infraestructura y seguridad en las parroquias de la diócesis, el obispo confirmó que se mantienen revisiones constantes y coordinación con las autoridades de Protección Civil para garantizar el mantenimiento preventivo de los recintos.

“Yo lo que pido a las comunidades es más bien pues revisen toda la estructura, no solamente si se va a caer o no una imagen, sino ver que nuestros templos estén con el debido mantenimiento”, declaró González García.

Finalmente, monseñor Hilario González invitó a toda la feligresía diocesana a sumarse al itinerario guadalupano con el inicio de los tradicionales 46 rosarios a partir del 27 de octubre, un camino de preparación espiritual que culminará el próximo 12 de diciembre.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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