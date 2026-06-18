Saltillo: Zaragoza, Bellavista y Saltillo 2000, las colonias que acumulan más suicidios

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    Saltillo: Zaragoza, Bellavista y Saltillo 2000, las colonias que acumulan más suicidios
    La crisis de suicidio se extiende por gran parte de Saltillo, a excepción de la zona norte, en los fraccionamientos de mayor poder adquisitivo. Unsplash

Las muertes autoinfligidas ocurrieron con mayor frecuencia en colonias con características de vulnerabilidad social, menor acceso a servicios, o dinámicas familiares y comunitarias debilitadas

Zonas del oriente, suroriente y poniente de la ciudad concentran la mayor cantidad de suicidios en Saltillo, de acuerdo al Análisis de Suicidios realizado por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

Entre 2018 y 2024, el estudio recopiló información sobre los casos en la ciudad, encontrando que estas zonas donde se encuentran colonias como Zaragoza, Bellavista o la Saltillo 2000 fueron donde se observaron “patrones de concurrencia”, pues el fenómeno se presenta “de manera amplia y dispersa” por la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/coahuila-problemas-economicos-entre-principales-factores-de-suicidio-en-hombres-PP20858896

En el marco de junio, el mes de Concientización sobre la Salud Mental Masculina, el análisis expone que, habiendo mapeado los suicidios, se evidencia la presencia de casos en prácticamente todas las zonas habitadas, lo que confirma que el suicidio es un problema transversal que afecta a distintos contextos socioeconómicos y tipos de vivienda.

Sin embargo, expone que “destaca una mayor densidad de eventos en colonias con características de vulnerabilidad social, menor acceso a servicios, o dinámicas familiares y comunitarias debilitadas.

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Asimismo señala que no son casos aislados, sino que prevalecen factores estructurales persistentes en estas zonas.

Por el contrario, el Instituto indicó que la incidencia de suicidios es menor en el norte y noroeste de la ciudad “en gran parte debido a su composición residencial, menor densidad poblacional o mejores condiciones socioeconómicas”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/adultos-en-edad-productiva-los-mas-golpeados-por-el-suicidio-en-el-sureste-de-coahuila-CO19061605

Al presentar estas diferencias, el estudio indica que se deben contemplar estrategias diferenciadas por zona, “integrando información sociodemográfica, redes de apoyo comunitario, infraestructura urbana y accesibilidad a servicios de salud”.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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