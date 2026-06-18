$!Saltillo: Zaragoza, Bellavista y Saltillo 2000, las colonias que acumulan más suicidios

Zonas del oriente, suroriente y poniente de la ciudad concentran la mayor cantidad de suicidios en Saltillo, de acuerdo al Análisis de Suicidios realizado por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN). Entre 2018 y 2024, el estudio recopiló información sobre los casos en la ciudad, encontrando que estas zonas donde se encuentran colonias como Zaragoza, Bellavista o la Saltillo 2000 fueron donde se observaron “patrones de concurrencia”, pues el fenómeno se presenta “de manera amplia y dispersa” por la ciudad.

En el marco de junio, el mes de Concientización sobre la Salud Mental Masculina, el análisis expone que, habiendo mapeado los suicidios, se evidencia la presencia de casos en prácticamente todas las zonas habitadas, lo que confirma que el suicidio es un problema transversal que afecta a distintos contextos socioeconómicos y tipos de vivienda. Sin embargo, expone que “destaca una mayor densidad de eventos en colonias con características de vulnerabilidad social, menor acceso a servicios, o dinámicas familiares y comunitarias debilitadas.

Asimismo señala que no son casos aislados, sino que prevalecen factores estructurales persistentes en estas zonas. Por el contrario, el Instituto indicó que la incidencia de suicidios es menor en el norte y noroeste de la ciudad “en gran parte debido a su composición residencial, menor densidad poblacional o mejores condiciones socioeconómicas”.

Al presentar estas diferencias, el estudio indica que se deben contemplar estrategias diferenciadas por zona, “integrando información sociodemográfica, redes de apoyo comunitario, infraestructura urbana y accesibilidad a servicios de salud”.

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