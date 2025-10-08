Padres de familia cierran escuela primaria en la Saltillo 2000

Madres de familia del turno vespertino de la Primaria Isidro López Zertuche, en la colonia Saltillo 2000, tomaron la decisión de cerrar el plantel en protesta por un presunto desfalco de fondos.

La acción se llevó a cabo este miércoles para exigir una rendición de cuentas claras a la directora del plantel, a quien acusan de no poder justificar el destino de dinero recaudado para el beneficio escolar.

Elizabeth, una de las madres de familia y portavoz, detalló que el conflicto surgió al revisar los estados financieros: “Sí, estamos aquí con la directora del plantel haciendo rendiciones de cuentas y pues no dan las cuentas”.

El problema se centra en recursos obtenidos a través de un sorteo realizado el año pasado que tuvo como propósito financiar la construcción de un estanquillo para el plantel educativo.

“El dinero no lo tiene este y pues es lo que estamos revisando”, declaró la portavoz de esta manifestación.

La entrevistada mencionó que la inconsistencia en las cifras alegando que el monto faltante supera los 80 mil pesos.

“Ella nos dijo en una junta del viernes que era en 80 y tantos, y ahora nos salía que no tiene ese dinero”

Además de la falta de dinero, las madres acusaron una omisión en los trámites oficiales ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Ella no metió oficios a la SEP que tenía que ir porque fuimos un grupo e padres a la SEP a preguntar. Ella no metió ningún oficio”, detalló.

Ante la creciente presión, la directora intentaría remover al actual comité de padres, movimiento que los manifestantes consideran un intento de encubrimiento.

“Quieren cambiar lo que es el comité... y nosotros no estamos de acuerdo porque la directora está haciendo mal movimiento, hasta ahorita hemos trabajado bien”, añadió.

Las madres de familia en el lugar indicaron que el plantel permanecerá cerrado hasta que la Secretaría de Educación atienda la situación y se dé una resolución definitiva al manejo de los recursos.