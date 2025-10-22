Ramos Arizpe: a días de inaugurar su primera clínica de salud municipal

El compromiso de campaña del Alcalde Tomás Gutiérrez Merino está a punto de concretarse con la apertura de la primera clínica de salud municipal. La unidad ofrecerá servicios médicos gratuitos a 12 mil habitantes de escasos recursos de la zona poniente de Ramos Arizpe, con miras a iniciar operaciones en los próximos días.

El munícipe confirmó que la primera unidad médica está totalmente equipada y con la plantilla de trabajadores completa para el arranque. Informó que ya solo se está a la espera de “la fecha que vamos a designar y las autoridades que nos van a acompañar a este gran evento”.

En cuanto al personal, el Alcalde aseguró que ya no hay faltantes de especialistas ni de insumos básicos: “Ya tenemos todos los doctores. Ya tenemos todas las enfermeras, los análisis del medicamento, ya está todo, está todo, está ya completo”.

La primera etapa de registro de beneficiarios se concentrará en un sector específico de la ciudad, en un esfuerzo por priorizar zonas de alta vulnerabilidad. El proceso inicial se centrará “únicamente de las vías del tren hacia la zona poniente. No, vamos a registrar de manantiales. No vamos a registrar del centro”.

El plan es que el servicio no esté abierto inmediatamente a toda la ciudad, sino que se enfoque en un tope poblacional para dar un buen servicio. El Alcalde aclaró la meta de cobertura: “Vamos a repartir 12 mil credenciales por clínica. Eso es lo que vamos a hacer”.

La obtención de esta credencial municipal será la llave de acceso a un servicio médico completamente gratuito. El documento amparará al titular y, adicionalmente, “a los hijos menores de esa persona”.

El Alcalde subrayó el carácter social del programa: “Si tiene la credencial, va a ser completamente sin costo, las visitas a la clínica y las consultas y todo el material”. La iniciativa busca ofrecer “seguridad social a las personas más vulnerables”.

La clínica pretende ser un apoyo para quienes no cuentan con seguridad social o batallan para acceder a ella. Se dirige a “personas que trabajan como boleros como albañiles, como personas que no tienen ese tipo de acción o personas de adulto mayores”.

REFUERZO EN SEGURIDAD Y ADQUISICIONES

En otro orden de ideas, el Alcalde se refirió a la reunión de seguridad regional que sostuvo con otros munícipes. Atribuyó los resultados positivos a la colaboración entre los cuerpos de seguridad de la región sureste.

“Hablamos muy poco de la seguridad porque gracias a Dios aquí la seguridad en Coahuila está cada día mejor”, puntualizó Gutiérrez Merino. Destacó que el estado y el municipio están “teniendo cada día menos índices” de delincuencia.

Para reforzar las corporaciones locales, anunció la próxima recepción de nuevo equipo. “El próximo mes estamos esperando que nos lleguen 10 patrullas”, además de camiones y una barredora para los bulevares.

SERVICIOS ADICIONALES DEL DIF

El alcalde también destacó los servicios de salud que ya ofrece el DIF municipal como complemento a las nuevas clínicas. El sistema incluye “dentista, tenemos kinesiólogo, tenemos doctores, tenemos psicólogos” y entrega de medicamentos.

Finalmente, indicó que instruyó a Protección Civil a revisar las techumbres de las escuelas en el municipio. Esto, en prevención de tragedias, y que los incidentes en otros lugares “nos alertan a que podamos tener algunas situaciones y que nos no llegue a pasar”.