Saltillo: ‘Alterar paisaje de La Angostura dificulta comprender historia’, considera historiador

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    Saltillo: ‘Alterar paisaje de La Angostura dificulta comprender historia’, considera historiador
    El paisaje de La Angostura forma parte de la evidencia histórica de la batalla. OMAR SAUCEDO

El historiador Jorge Tirzo Lechuga advirtió que la conservación de los sitios históricos no debe verse como un obstáculo para el desarrollo urbano

La conservación de los sitios históricos no debe verse como un obstáculo para el desarrollo de la ciudad, sino que el reto principal radica en llevar a cabo una modernización con planeación.

Así lo consideró el historiador e integrante del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, Jorge Tirzo Lechuga, tras la reciente publicación de VANGUARDIA respecto al desmonte que una pedrera ha hecho del sitio de la Batalla de La Angostura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/la-batalla-de-la-angostura-1847-la-tragedia-y-las-preguntas-sin-respuesta-MB20569702

“La Batalla de la Angostura ocurrió en un territorio concreto, cuyo relieve forma parte de la propia evidencia histórica. Alterar o desaparecer ese paisaje significa perder una parte de nuestra capacidad para comprender lo que sucedió ahí”, expuso.

El especialista detalló que Saltillo tiene todo el derecho y la necesidad de crecer, de construir infraestructura y de proyectarse hacia el futuro mediante nuevos proyectos. Sin embargo, destacó que una ciudad moderna también debe ser capaz de reconocer y proteger los espacios que forman parte de su identidad para no perder su memoria.

“El desarrollo y la conservación no son enemigos; el verdadero reto es hacerlos compatibles. No se trata de convertir La Angostura en un espacio intocable ni de detener el progreso, se trata de que cualquier intervención se haga con estudios, criterios de conservación y una visión de largo plazo. Si un sitio histórico puede integrarse al desarrollo urbano, debemos buscar esa integración”, señaló.

$!El crecimiento de Saltillo no debe implicar borrar su memoria histórica, afirma respecto a la intervención.
El crecimiento de Saltillo no debe implicar borrar su memoria histórica, afirma respecto a la intervención.

Tirzo Lechuga señaló que una carretera, una obra o una construcción pueden modificarse o incluso sustituirse con el paso del tiempo, mientras que un paisaje histórico destruido no puede recuperarse bajo ninguna circunstancia.

Asimismo, expuso que modernizar Saltillo debe significar construir futuro, no borrar pasado. “La verdadera madurez de una ciudad se demuestra cuando es capaz de avanzar sin renunciar a su memoria”, dijo.

BUSCAN SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD

El integrante del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas reconoció que la historia debe tener responsabilidad y un sentido social ante la población.

Añadió que se debe tener en cuenta que el suceso bélico y el sitio en sí mismo le comunican muy poco a la gran mayoría de la población en la actualidad.

“Ahí es donde el patronato y los historiadores tenemos otro reto: sensibilizar a la sociedad y hacer que se identifiquen con el suceso histórico, cosa que no se ha logrado a pesar de los esfuerzos”, comentó.

El experto explicó que la difusión del tema no ha permeado porque todo se reduce a un evento cívico en el sitio de la batalla y a un evento académico al interior del museo.

Como ejemplo de acercamiento de la historia a la comunidad, Lechuga mencionó al Museo de los Presidentes Coahuilenses como un referente de acercamiento con la comunidad.

“Publican cápsulas históricas en redes sociales, televisión y radio; van a las escuelas y tienen eventos con los estudiantes. Reciben un sinnúmero de estudiantes y sociedad en general no solo con recorridos en el museo, sino con actividades especiales para todos los públicos; tienen actividades académicas como conferencias; montan en la feria del libro un stand interactivo”, agregó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-desmontan-cerro-de-la-batalla-de-la-angostura-es-una-deshonra-a-la-memoria-AA23108190

Añadió que desde el museo se han promovido iniciativas para que distintos años tengan nombre, como ‘2024, año del bicentenario dde Coahuila’ o similares.

“Todas esas actividades le dan un verdadero sentido social a la historia porque la acercan a la gente y, en determinado momento, el público se interesa y se siente parte de los sucesos históricos del pasado. Hay que acercar la historia a la gente para generar conciencia y sentido de pertenencia”, concluyó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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