Saltillo: Buscan pena máxima contra joven que vandalizó unidad del programa ‘Aquí Vamos Gratis’

El alcalde Javier Díaz González aseguró que se buscará aplicar la pena máxima al joven detenido el fin de semana por dañar una de las unidades del programa “Aquí Vamos Gratis”. Mencionó que la persona ya fue ingresada al penal y que enfrentará todo el peso de la ley.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió el sábado, cuando un sujeto rayó una de las ventanas de un camión de la ruta S-17; fue detectado por las cámaras de videovigilancia y reportado por el operador. La Policía Municipal realizó la detención y puso al implicado a disposición del Ministerio Público.

“Este vato ya está en el penal, y ahí se va a quedar. Vamos a garantizar que no salga y que se aplique todo el peso de la ley”, comentó el edil. Reiteró que el castigo debe ser ejemplar y que se implementarán acciones penales y administrativas en casos similares.

El alcalde afirmó que las unidades del programa cuentan con videovigilancia conectada al C2, lo que permite una reacción inmediata ante cualquier acto de vandalismo. También hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar las unidades y mantener la civilidad, al recordar que el programa ofrece servicio gratuito, con camiones nuevos, climatizados y accesibles para personas con discapacidad.

“Todas y todos los saltillenses merecemos un transporte digno y en buenas condiciones. Quien dañe una unidad debe saber que se actuará de inmediato”, añadió.

Por su parte, el regidor Ricardo Treviño consideró que el programa debe mantenerse bajo monitoreo constante, no solo en las rutas sino también en los parabuses, donde se registran asaltos a jóvenes y usuarios.

“Vi el fin de semana que detuvieron a la primera persona que intentó dañar una unidad, y eso está muy bien; las unidades deben conservarse y mantenerse vigiladas”, comentó.

Treviño añadió que el proyecto de transporte gratuito ha mostrado una ocupación del 90 por ciento y que su fracción —Morena— “siempre estuvo a favor del beneficio para la ciudadanía”, aunque señaló que en su momento cuestionaron la licitación del servicio.