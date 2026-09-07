Saltillo: Conservan mosaico chino en remodelación del Centro; usan concreto estampado en banquetas dañadas

Fuentes del municipio informaron que durante los trabajos se encontraron con domicilios en los que se presentaron diversos materiales en la banqueta en tramos dañados, por lo que en esos casos se aplicó concreto estampado.

El Gobierno Municipal de Saltillo aseguró que ha conservado el tradicional mosaico chino durante la remodelación de las banquetas del Centro Histórico.

“Teníamos domicilios que eran de concreto y luego teníamos otros que eran de adoquín en mal estado y luego había uno que era el mosaico chino, tal vez también está en mal estado. Entonces, ahí para no estar haciendo parches de concreto, luego concreto estampado y luego mosaico chino, se tomó la decisión de que hubiera mayormente haya mosaico chino”, expuso la fuente.

No obstante aclaró que no se rompe el mosaico chino en buen estado y se sustituyó por concreto estampado cuando la banqueta se encontró “en muy mal estado”. “En los tramos donde hay se respeta el mosaico y nada más se ponen las piezas faltantes”, se dijo.

Durante el primer año de la administración del alcalde Javier Díaz, los trabajos se enfocaron en los tramos de las calles Victoria, Aldama y Pérez Treviño, específicamente de Obregón a Allende. En estas vialidades, las autoridades se concentraron en incorporar piezas faltantes de mosaico chino para mantener la armonía urbana de la zona.

“Habían diferentes tipos de pisos, concreto y la mayoría había uno que era de adoquín que ya está en mal estado y lo que se hizo fue concreto estampado del mismo diseño de adoquín con color también idéntico como estaba”, detalló la fuente.

Las autoridades municipales descartaron que se hayan sustituido tramos largos de mosaico chino por concreto estampado, asegurando que el material tradicional en buen estado no se retira de las calles. Se explicó que solo en casos donde existen domicilios con una mezcla de pisos muy deteriorados, se toma la decisión de uniformar el material para evitar parches.