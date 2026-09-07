Saltillo: Conservan mosaico chino en remodelación del Centro; usan concreto estampado en banquetas dañadas
El Gobierno Municipal informó que las piezas tradicionales se mantienen intactas y el concreto estampado se utiliza únicamente para sustituir adoquín dañado
El Gobierno Municipal de Saltillo aseguró que ha conservado el tradicional mosaico chino durante la remodelación de las banquetas del Centro Histórico.
Fuentes del municipio informaron que durante los trabajos se encontraron con domicilios en los que se presentaron diversos materiales en la banqueta en tramos dañados, por lo que en esos casos se aplicó concreto estampado.
“Teníamos domicilios que eran de concreto y luego teníamos otros que eran de adoquín en mal estado y luego había uno que era el mosaico chino, tal vez también está en mal estado. Entonces, ahí para no estar haciendo parches de concreto, luego concreto estampado y luego mosaico chino, se tomó la decisión de que hubiera mayormente haya mosaico chino”, expuso la fuente.
No obstante aclaró que no se rompe el mosaico chino en buen estado y se sustituyó por concreto estampado cuando la banqueta se encontró “en muy mal estado”. “En los tramos donde hay se respeta el mosaico y nada más se ponen las piezas faltantes”, se dijo.
Durante el primer año de la administración del alcalde Javier Díaz, los trabajos se enfocaron en los tramos de las calles Victoria, Aldama y Pérez Treviño, específicamente de Obregón a Allende. En estas vialidades, las autoridades se concentraron en incorporar piezas faltantes de mosaico chino para mantener la armonía urbana de la zona.
“Habían diferentes tipos de pisos, concreto y la mayoría había uno que era de adoquín que ya está en mal estado y lo que se hizo fue concreto estampado del mismo diseño de adoquín con color también idéntico como estaba”, detalló la fuente.
Las autoridades municipales descartaron que se hayan sustituido tramos largos de mosaico chino por concreto estampado, asegurando que el material tradicional en buen estado no se retira de las calles. Se explicó que solo en casos donde existen domicilios con una mezcla de pisos muy deteriorados, se toma la decisión de uniformar el material para evitar parches.
AVANZAN OBRAS EN CALLE OBREGÓN
Actualmente, el programa de embellecimiento urbano se concentra en la calle Obregón, desde Pérez Treviño hasta Colón, donde se reporta un avance del 30 por ciento. En este sector, las aceras que presentan daños estructurales severos están siendo reparadas mediante la aplicación de concreto semipulido.
Aunque la responsabilidad legal de mantener las banquetas corresponde a los propietarios y locatarios, el municipio asumió las obras de mil 500 fachadas y banquetas con el objetivo de embellecer el primer cuadro de la ciudad.
Sin embargo, se aclaró que si alguna empresa de servicios daña un registro o banqueta rehabilitada, será notificada de inmediato para que repare el desperfecto.
A la par de la intervención en las aceras, el proyecto incluye el embellecimiento de fachadas, concluyendo ya los trabajos en calles como Hidalgo y Ramos Arizpe, y avanzando en Juan Antonio de la Fuente. Calles como Jiménez, Escobedo y Mina se encuentran entre las vías prioritarias para próximas intervenciones, según determine el alcalde.
“Ahorita estamos pintando algunas fachadas de algunas calles y luego arreglando banquetas de otras, quitando cableado de otras, pero al final de la administración la intención es que, por ejemplo, en Obregón estén las banquetas realizadas, las fachadas pintadas y sin cableado”, concluyó la fuente del Gobierno Municipal de Saltillo.