Saltillo: nueva ruta RS-716, perciben buena frecuencia y trazo

Aunque en su mayoría desconocían el trazo completo e incluso que existiera una nueva ruta de transporte público, usuarios de Saltillo aprovecharon desde este miércoles la nueva RS-716. La ruta comenzó sus operaciones desde la mañana, priorizando la conectividad del oriente de la ciudad con la zona de hospitales como el Hospital General, el ISSSTE, el CRIT y el Hospital Materno Infantil sobre el bulevar Carlos Abedrop Dávila.

Es en esta zona donde VANGUARDIA realizó un recorrido cerca de las 15:00 horas, detectando una buena frecuencia de paso. Este medio constató que la ruta RS-716 pasó frente al ISSSTE a las 15:12, a las 15:18, a las 15:30 y a las 15:54, una frecuencia mucho mayor a la reportada por los usuarios de rutas como la Postal Cerritos. Alejandro Álvarez es empleado de Sabritas y afirmó que ya mejor no espera la combi 18 Colonias o Postal Cerritos, pues es más conveniente agarrar un taxi aunque le cobre hasta 80 pesos hasta el centro. “Tengo que agarrar la 5A y esa también tampoco tiene hora. Por eso a veces sale mejor irte en taxi”, dijo. Hugo Valdés es empleado de intendencia y acude con regularidad al ISSSTE, por lo que constantemente tiene que tomar la Postal Cerritos. “Está muy bien la ruta, está muy bien. La Postal Cerritos la estuve esperando una hora en el centro y no pasó. Está bien porque nos hace falta unas combis así, a mí me parece perfecto, todo muy bien”, dijo Valdés. Asimismo expuso que terminó tomando la 18 Colonias y caminando varias cuadras para llegar al ISSSTE, tramo que ahora no tendrá que hacer.

“Sí me parece bien porque pues batalla uno mucho. Ahí en el centro estuvimos como dos horas esperando la Postal (Cerritos) y nunca pasó”, afirmó María Narcisa Martínez, quien acudió este miércoles a la zona de hospitales. Agregó que de tanto esperar la combi prefirió tomar un taxi que le cobró 75 pesos. El titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo (IMMUS), Víctor de la Rosa Molina, expuso a medios de comunicación el pasado lunes que se estima que los usuarios adopten esta y cualquier otra ruta nueva en un plazo de tres meses. “Nosotros esperamos y tenemos muy claro que son periodos por lo menos de tres meses los que tenemos que esperar para ver que una ruta sea cliente o se afore, que realmente la gente la integre a su manera de moverse”, dijo el pasado lunes.

‘¿CUÁNTO COBRA? ¿POR DÓNDE PASA? ¿ES COMBI?’ Los usuarios que se conglomeraron en la parada frente al Hospital General comentaron diversas dudas que fueron resueltas entre los usuarios. Una de las más comunes fue si la ruta tenía una nueva tarifa o si se requería una nueva tarjeta para el pago. Cabe recordar que el IMMUS informó que la nueva ruta mantiene las tarifas: 15 pesos general sin tarjeta; y con la tarjeta “Aquí Vamos”, 13 pesos general, 8 pesos estudiantes, 6 pesos adultos mayores y sin costo para personas con discapacidad. Al ver la unidad, incluso otra usuaria llegó a preguntar si se trataba de una combi de transporte público. En general, la ciudadanía manifestó desconocimiento del trazo de la ruta.

SIGUE FALTANDO EN LOMAS DE LOURDES Para Anselma, habitante de Lomas de Lourdes, la ruta RS-716 no resuelve su problema de movilidad pues la ruta no pasa cerca de su domicilio donde hace cerca de dos años que ya no pasa ninguna. Aseguró que tiene que acudir al ISSSTE “forzosamente en taxi”, gastando cerca de 70 pesos en cada viaje.

“Ahorita hemos venido tres veces en lo que va de estas dos semanas. Y caminamos mucho, yo tengo un niño especial y camino desde mi casa hasta Valle Dorado. Tiene Síndrome de Down y no ve de un ojito. Va a una escuela de discapacidad ahí en el centro”, comentó. Agregó que “ya va para dos años” que por Lomas de Lourdes ya no pasa la ruta 10, aunque un señor a veces maneja un camión, pero no tiene horario fijo y no labora los fines de semana. Agregó que también le funcionaba la 14 pero ambas están dentro de las rutas que Saltillo ha perdido desde la pandemia por la Covid-19.

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