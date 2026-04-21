Gasolineros no pueden bajar el diésel a 28 pesos por inventarios; Sheinbaum revisará márgenes

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/ 21 abril 2026
    Gasolineros no pueden bajar el diésel a 28 pesos por inventarios; Sheinbaum revisará márgenes
    Señalan que los cambios en el precio al mayoreo no se reflejan de manera inmediata en las bombas porque el producto debe reemplazarse por inventario. ESPECIAL
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PetroIntelligence anticipa que la baja se vería a mitad de semana y plantean revisar márgenes con el SAT antes de una reunión con empresarios

CDMX.- Para la mayoría de los empresarios gasolineros resulta imposible vender, por ahora, el litro de diésel en menos de 28 pesos, debido a que sus inventarios se adquirieron a un costo más alto, de acuerdo con la agencia PetroIntelligence.

El director de la firma, Alejandro Montufar, explicó que es normal que el precio objetivo no se haya cumplido aún por dos factores: la velocidad con la que se traslada el ajuste del mayoreo al menudeo y los márgenes de operación disponibles en las estaciones de servicio.

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Detalló que los cambios en el precio al mayoreo no se reflejan de manera inmediata en las bombas porque el producto debe reemplazarse por inventario con mejores precios. Añadió que, en condiciones habituales, el ajuste se observa en alrededor de una semana, pero cuando el consumidor reduce su consumo por precios elevados, el tiempo para ver descensos puede ampliarse.

Montufar sostuvo que, además, un margen de 1.86 pesos por litro es inoperante para las estaciones. “El mercado del diésel es estructuralmente distinto al de la gasolina, ya que los costos de operación son mayores al implicar sistemas de gestión de flotillas y crédito, así como la inversión es mayor: obra civil más cara, terrenos más extensos, dispensarios de mayor velocidad, mayor tamaño de tanques, entre otros”, apuntó.

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La agencia estimó que, por la vida de los inventarios, la ralentización de la demanda y los precios de referencia al mayoreo (26.14), la disminución registrada el viernes pasado comenzaría a verse hasta mediados de la próxima semana y el nivel esperado sería de 28.14 pesos, no de 28 pesos.

“Es imposible que observemos un precio promedio nacional de 28 pesos, bajo el contexto actual de precios de mayoreo. La clave está en empujar al sector mayorista a un nivel de 26 pesos por litro”, señaló el ejecutivo.

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El gobierno federal ha señalado que el pacto voluntario con gasolineros establece vender el diésel en un máximo de 28 pesos por litro. En ese marco, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó este lunes que, además de las lonas con las que busca evidenciar a quienes venden el diésel a un precio que considera elevado, se realizarán visitas con funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para analizar los márgenes de ganancia de las empresas.

Aunque Pemex y privados venden el combustible, la operación de las estaciones de servicio recae en su mayoría en empresarios privados, y se prevé que la tarde de este martes un grupo de gasolineros se reúna con la presidenta Sheinbaum para abordar el precio del diésel.

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