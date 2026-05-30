Saltillo: Se dispara precio de ingredientes para preparar hamburguesas

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    Saltillo: Se dispara precio de ingredientes para preparar hamburguesas
    De todos los ingredientes, la mayonesa fue el único con un decremento: pasó de 133.72 a 128.85 pesos en promedio. UNSPLASH

En promedio, cocinar una hamburguesa cuesta 38% más que en 2025, pero algunos productos individualmente alcanzaron un alza de hasta 100%

Datos públicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indicaron que en promedio, los ingredientes para preparar hamburguesas subieron 37.8 por ciento y en productos específicos hasta 100 por ciento en el último año en Saltillo.

Entre mayo del año pasado y abril del 2026, ingredientes como la papa -acompañamiento más común de la hamburguesa- pasaron de costar 27.45 pesos por kilo a 54.98, es decir, tuvo un alza del 100 por ciento en ese periodo.

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Otro producto con un aumento considerable fue la lechuga, pues en la capital coahuilense pasó de costar 11.49 a 19.99 pesos por kilo, un ascenso de 74 por ciento.

Por su parte, el tomate tuvo una subida del 62 por ciento, pasando de 31.2 pesos el año pasado a 50.45 pesos, mientras que el chile jalapeño tuvo un aumento similar del 60 por ciento, pasando de 21.24 pesos el kilo a 33.99.

En menor medida también subieron los precios de ingredientes como el jamón, la mostaza o el queso amarillo. El kilo de jamón pasó de 122 a 150.4 pesos, un alza del 24 por ciento.

Por su parte, la mostaza pasó de 79 a 88 pesos, mientras que el queso amarillo subió de 166 a 184 pesos.

Siendo uno de los ingredientes más relevantes, la carne molida de sirloin creció de 142.9 a 146.9 pesos. A su vez, la mayonesa bajó su precio de 2025 a 2026, pasando de 133.72 a 128.85 pesos.

En promedio, los ingredientes comparados por VANGUARDIA con datos del INEGI subieron 37.8 por ciento.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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