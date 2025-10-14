Saltillo: Secretaría de Salud por confirmar casos de la enfermedad mano-pie-boca en Colmex

La Secretaría de Salud de Coahuila estaría en vías de confirmar la presencia de la enfermedad mano-pie-boca en el Colegio México (Colmex), luego de haberse detectado seis niños contagiados en el Colegio Nicolás Bravo, en Saltillo.

En ambos planteles privados, han sido los padres de familia los primeros en dar la voz de alarma, al observar en los alumnos los síntomas característicos de este padecimiento, causado por el virus coxsackie.

Aun cuando aseguró no haber recibido reporte alguno del Colegio México, la autoridad sanitaria anunció que personal médico de la dependencia se hará presente hoy en dicho centro educativo para determinar la situación y, en su caso, actuar en consecuencia.

De acuerdo con un reporte oficial proporcionado a VANGUARDIA, la Secretaría de Salud afirmó que es falso que en esa institución ya se implementó el protocolo correspondiente, como aseguran fuentes del sector educativo estatal.

Respecto del primer colegio, se han difundido diferentes cifras en relación con los niños afectados, ante lo cual el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, doctor Raymundo Zamarripa Castillo, precisó que solo se trata de seis casos corroborados en dicho plantel, mismos que ya son atendidos.

El funcionario agregó que, en virtud de la enfermedad, propia de la temporada, se mantiene una estrecha vigilancia epidemiológica en los centros educativos de la entidad.

“Se trata de un padecimiento muy común, y aunque es muy llamativo y contagioso, en realidad no representa ningún peligro”, expuso.

Exhortó a padres de familia y docentes a que, ante la sospecha de haber contraído el virus coxsackie, los niños no sean enviados a clases y reporten los síntomas directamente a la Secretaría de Salud para su atención inmediata.

La enfermedad mano-pie-boca se caracteriza principalmente por la aparición de fiebre, dolor de garganta y úlceras dolorosas en la boca que pueden transformarse en ampollas. Además, se desarrolla un sarpullido, a veces con ampollas, específicamente en las palmas de las manos y las plantas de los pies.