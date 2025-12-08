UAdeC lanza campaña de reciclaje para reforzar cultura ambiental

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Sustentabilidad Universitaria, puso en marcha la Campaña Integral de Recolección de Residuos Reciclables con el objetivo de promover una disposición responsable y fortalecer la cultura ambiental entre la comunidad universitaria de la Unidad Sureste.

La iniciativa contempla la recepción de cartón, papel, PET, aluminio, cartuchos de impresión y material electrónico, los cuales serán canalizados a centros de reciclaje autorizados para asegurar su manejo adecuado y su reutilización.

Con estas acciones, la institución busca reducir la generación de desechos, fomentar la separación desde el origen y avanzar en el cumplimiento de su política ambiental, que incluye la disminución del uso de plásticos de un solo uso y la correcta disposición de los residuos sólidos urbanos.

El punto de acopio permanecerá instalado del 8 al 11 de diciembre de 2025, en el estacionamiento principal del Campus Rectoría, con un horario de atención de 8:00 a 14:00 horas. Estudiantes, docentes y personal administrativo podrán acudir para depositar los materiales previamente clasificados.

Verónica Villarreal Sánchez, coordinadora de Sustentabilidad Universitaria, informó que esta campaña corresponde específicamente a la Unidad Sureste, y adelantó que próximamente se darán a conocer las fechas de las jornadas de reciclaje en las Unidades Norte y Laguna.

Con acciones como esta, la UAdeC reafirma su compromiso con la conservación del entorno y fomenta la participación activa de su comunidad en prácticas sostenibles que contribuyan al bienestar ambiental dentro y fuera de sus campus.