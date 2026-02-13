Abren convocatoria para formar artistas desde la infancia en Torreón

Torreón
/ 13 febrero 2026
    Abren convocatoria para formar artistas desde la infancia en Torreón
    Niñas y niños podrán conocer las disciplinas artísticas durante las jornadas de Casa Abierta. CORTESÍA

La Escuela de Iniciación Artística del Centro Cultural José R. Mijares invita a niñas y niños de seis a 13 años a integrarse al ciclo 2025-2026

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de Cultura y Educación lanzó una invitación a niñas y niños de entre seis y 13 años para integrarse al segundo semestre de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL (EIAA), correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, que se imparte en el Centro Cultural José R. Mijares.

El director del IMCE, Antonio Méndez Vigatá, informó que este centro cultural desarrolla un programa académico de iniciación artística único en la región norte del país, enfocado en despertar y fortalecer el interés de la infancia por disciplinas como teatro, artes visuales, danza y música.

Como parte del proceso de ingreso, se realizarán jornadas de Casa Abierta los días lunes 16, martes 17 y lunes 23 de febrero, en un horario de 16:00 a 19:00 horas.

Explicó que estas actividades buscan sentar bases sólidas para la detección oportuna de talentos artísticos y brindar a niñas y niños una primera experiencia formativa con enfoque profesional, en un entorno accesible y especializado.

El programa combina teoría, práctica y exploración creativa.
El programa combina teoría, práctica y exploración creativa. CORTESÍA

Méndez Vigatá destacó que este proyecto forma parte del impulso que la administración municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González ha dado a la apertura de más espacios de cultura, arte y educación para todas las edades en Torreón.

Por su parte, María Elodia Valdez Vázquez, directora del Centro Cultural José R. Mijares, detalló que la Escuela de Iniciación Artística tiene una duración de tres años y que, a partir del segundo semestre, el alumnado puede elegir el área en la que desea especializarse para profundizar su formación.

Precisó que los grupos se integran en dos rangos de edad —de seis a nueve años y de 10 a 13— y que los menores con conocimientos previos pueden incorporarse directamente al segundo o tercer semestre, previa evaluación académica.

La formación contempla un taller interdisciplinario que complementa las cuatro áreas de especialidad, con una carga total de seis horas semanales, y está a cargo de docentes capacitados por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

El costo mensual del programa es de 250 pesos y la inscripción tiene un costo de 100 pesos. Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir al Centro Cultural José R. Mijares, ubicado en avenida Bravo esquina con Juan Gutiérrez, o comunicarse al teléfono 871 713 26 44.

