Abren convocatoria para formar artistas desde la infancia en Torreón

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de Cultura y Educación lanzó una invitación a niñas y niños de entre seis y 13 años para integrarse al segundo semestre de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL (EIAA), correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, que se imparte en el Centro Cultural José R. Mijares.

El director del IMCE, Antonio Méndez Vigatá, informó que este centro cultural desarrolla un programa académico de iniciación artística único en la región norte del país, enfocado en despertar y fortalecer el interés de la infancia por disciplinas como teatro, artes visuales, danza y música.

Como parte del proceso de ingreso, se realizarán jornadas de Casa Abierta los días lunes 16, martes 17 y lunes 23 de febrero, en un horario de 16:00 a 19:00 horas.

Explicó que estas actividades buscan sentar bases sólidas para la detección oportuna de talentos artísticos y brindar a niñas y niños una primera experiencia formativa con enfoque profesional, en un entorno accesible y especializado.