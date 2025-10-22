Arranca en Torreón la campaña gratuita de vacunación invernal

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal invita a la ciudadanía a participar en la campaña gratuita de vacunación contra la influenza estacional, con el propósito de fortalecer la prevención ante la próxima temporada invernal.

El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, destacó que la aplicación del biológico está disponible de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de Salud Municipal ubicadas en avenida Ocampo 1133, colonia Tercero de Cobián.

Riveroll Duarte subrayó que la vacuna constituye una medida de protección esencial, especialmente para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos o enfermedades respiratorias o inmunológicas.