Arranca en Torreón la campaña gratuita de vacunación invernal
Salud Municipal ofrece la vacuna sin costo de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas; niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son prioridad
TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal invita a la ciudadanía a participar en la campaña gratuita de vacunación contra la influenza estacional, con el propósito de fortalecer la prevención ante la próxima temporada invernal.
El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, destacó que la aplicación del biológico está disponible de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de Salud Municipal ubicadas en avenida Ocampo 1133, colonia Tercero de Cobián.
TE PUEDE INTERESAR: Reforzarán ‘Cero Tolerancia’ para reducir accidentes viales en Torreón
Riveroll Duarte subrayó que la vacuna constituye una medida de protección esencial, especialmente para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos o enfermedades respiratorias o inmunológicas.
“La Administración del alcalde Román Alberto Cepeda González ha puesto especial énfasis en la prevención como eje de las políticas de salud pública, y con esta campaña reforzamos el compromiso de salvaguardar la salud de las y los torreonenses”, señaló el funcionario.
Explicó además que la inmunización no solo reduce el riesgo de contagio, sino que disminuye la gravedad de los síntomas y reduce las probabilidades de hospitalización. La vacuna puede aplicarse a partir de los seis meses de edad.
Finalmente, el director de Salud Municipal exhortó a las personas mayores a complementar su cuidado con una alimentación balanceada, rica en fibra, proteínas y antioxidantes, para fortalecer sus defensas durante la época invernal.