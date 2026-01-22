Capacitan a operadores para mejorar el transporte público en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer un transporte público más seguro, eficiente y con enfoque humano, la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González continúa impulsando la profesionalización de los operadores de las distintas rutas que circulan en la ciudad.

El director general de Movilidad Urbana, Luis Alberto Morales Cortés, informó que a través de la Dirección de Transporte Público Municipal y en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), se llevan a cabo capacitaciones dirigidas a los operadores como parte de una estrategia integral de mejora al servicio, en conjunto con el Gobierno del Estado.

Explicó que estas capacitaciones están enfocadas en la sensibilización sobre el trato digno, la prevención de la violencia y el respeto a los derechos humanos, además de fortalecer conocimientos, valores y habilidades que permitan ofrecer un servicio más seguro, humano y de calidad a la ciudadanía.