Capacitan a operadores para mejorar el transporte público en Torreón

Torreón
/ 22 enero 2026
    Operadores del transporte público reciben capacitación en las instalaciones del IMM. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Municipio impulsa cursos de sensibilización, trato digno y prevención de la violencia

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer un transporte público más seguro, eficiente y con enfoque humano, la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González continúa impulsando la profesionalización de los operadores de las distintas rutas que circulan en la ciudad.

El director general de Movilidad Urbana, Luis Alberto Morales Cortés, informó que a través de la Dirección de Transporte Público Municipal y en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), se llevan a cabo capacitaciones dirigidas a los operadores como parte de una estrategia integral de mejora al servicio, en conjunto con el Gobierno del Estado.

Explicó que estas capacitaciones están enfocadas en la sensibilización sobre el trato digno, la prevención de la violencia y el respeto a los derechos humanos, además de fortalecer conocimientos, valores y habilidades que permitan ofrecer un servicio más seguro, humano y de calidad a la ciudadanía.

$!Jornadas formativas promueven un transporte público responsable.
Jornadas formativas promueven un transporte público responsable. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Morales Cortés destacó que la profesionalización de los operadores impacta de manera directa en la percepción ciudadana del transporte público, al fomentar prácticas responsables, empáticas y con mayor conciencia social, lo que beneficia tanto a los usuarios como a los concesionarios.

Por su parte, el director de Transporte Público Municipal, César Alvarado Mendoza, señaló que las capacitaciones se realizan todos los martes en las instalaciones del IMM. Indicó que este año se inició con un turno vespertino, de 14:00 a 16:00 horas, con el propósito de ampliar la participación de operadores.

Asimismo, reiteró el compromiso de la Administración Municipal de consolidar un sistema de transporte público más profesional, incluyente y seguro, que responda a las necesidades actuales de la población.

En este contexto, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Amira Darwich García, informó que esta semana se impartió el curso “Protocolo de Atención en Situación de Violencia dentro de las Unidades de Transporte Público”, con el objetivo de garantizar espacios seguros para las mujeres usuarias del servicio.

