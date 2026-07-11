Clausuran bar en Torreón por no reportar riña en su interior

Alrededor de las 22:00 horas, personal operativo procedió a la colocación de los sellos 001163 y 001167, bajo el Acta 00816, al confirmarse que el sitio ocultó información sobre una riña registrada en sus instalaciones.

TORREÓN, COAH. - La Dirección de Inspección y Verificación municipal de Torreón ejecutó la noche del viernes la clausura del establecimiento “Sala Despecho”, situado en la colonia Residencial El Fresno, tras detectarse graves omisiones en sus protocolos de seguridad.

Las indagatorias municipales revelaron que el altercado ocurrió durante el partido de la Selección Mexicana, momento en que los encargados del negocio fallaron en notificar de inmediato a Seguridad Pública. Esta omisión contraviene la normativa que obliga a este tipo de establecimientos a reportar incidentes que pongan en peligro a sus usuarios, vulnerando el marco legal vigente.

Este operativo se enmarca en la estrategia de supervisión constante que la dependencia mantiene en bares, restaurantes y centros de recreación de la ciudad.

El objetivo es asegurar que los propietarios asuman su responsabilidad en la salvaguarda de sus clientes y garanticen una comunicación fluida con las corporaciones de emergencia ante cualquier incidente.

Pablo Fernández Llamas, director de la dependencia, enfatizó que estas acciones se mantendrán de forma rigurosa en todos los sectores de Torreón.

“La prioridad es el bienestar de las familias; es obligatorio reportar cualquier hecho que altere el orden para permitir una respuesta oportuna de las autoridades”, declaró el funcionario.