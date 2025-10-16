Empresas se suman a la prevención de accidentes viales en Torreón

Torreón
/ 16 octubre 2025
    Empresas se suman a la prevención de accidentes viales en Torreón
    Operadores de la empresa Lala participaron en una jornada de capacitación sobre movilidad y seguridad vial en el Cedis de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana capacitó a más de 120 operadores de Lala en conducción responsable y normatividad vial

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reducir accidentes y promover una movilidad urbana más segura, la Administración Municipal de Torreón fortalece la colaboración con el sector empresarial mediante la capacitación de operadores de vehículos de carga y repartidores.

La Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana (DGMU) impartió recientemente un curso a más de 120 operadores de la empresa Lala, en el Centro de Distribución (Cedis) de Torreón.

Durante las sesiones, los participantes recibieron información sobre la reglamentación vial, la pirámide de movilidad —que prioriza al peatón y los medios no motorizados— y estrategias para mejorar la convivencia entre todos los usuarios de la vía pública.

Luis Alberto Morales Cortés, titular de la DGMU, destacó que estas capacitaciones son fundamentales para fortalecer la cultura de conducción responsable entre los trabajadores del transporte y la distribución.

“Queremos que los conductores sean aliados en la seguridad vial, y que comprendan su papel en la protección de peatones, ciclistas y motociclistas”, señaló.

El programa busca generar conciencia sobre las principales causas de accidentes y fomentar conductas preventivas. Además de las charlas teóricas, los asistentes interactuaron con especialistas en seguridad vial, compartiendo experiencias y resolviendo dudas sobre situaciones reales en su trabajo diario.

Los contenidos incluyen temas como estadísticas locales de siniestralidad, factores de riesgo, conductas seguras y la actualización de la normatividad vigente.

La participación de empresas como Lala representa, según la DGMU, un paso importante hacia una movilidad más ordenada y humana. “La colaboración entre gobierno y sector privado es clave para lograr una ciudad más segura para todos”, añadió Morales Cortés.

