Piden que el Mercado Navideño sea Patrimonio Cultural de Torreón

TORREÓN, COAH.- Comerciantes del tradicional Mercado Navideño solicitaron formalmente que este espacio, con 75 años de historia, sea reconocido como Patrimonio Cultural de Torreón.

La petición fue presentada ante la Comisión de Educación, Arte, Cultura y Deporte durante su sesión de este viernes, donde también estuvo presente el director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Antonio Méndez Vigatá.

La propuesta fue entregada por la Unión de Comerciantes de Musgo, Heno y Adornos Navideños del Mercado del Juguete, cuyos integrantes destacaron el valor histórico y emocional del mercado, así como su papel como punto de encuentro familiar en la temporada decembrina.

Señalaron además que, a lo largo de más de siete décadas, no se ha registrado ningún incidente que empañe su trayectoria.

El presidente de la comisión, Diego Ontiveros Rentería, recordó que la inquietud ya había sido expuesta durante una visita previa al mercado, donde los comerciantes compartieron la relevancia social y cultural del espacio, integrado actualmente por 56 socios que ofrecen una amplia variedad de artículos tradicionales.

La mesa directiva de la Unión está conformada por Víctor Manuel Lozano Heredia, Erika Lozano, Luis Mendiola, Gabriela Rivera, Sonia Olivas y Guillermo Ávila.

Ontiveros Rentería indicó que la solicitud será analizada y discutida por los miembros de la comisión y posteriormente turnada para su posible aprobación como primer paso hacia la declaratoria.

La comisión también está integrada por las ediles María del Socorro Aguilera Pérez, Jennifer Miroshlava Muñoz Rivas, Graciela Guadalupe Martínez Barraza y Luis Alberto Ortiz Zorrilla.