Promueven entre la niñez de Torreón una alimentación más saludable para estas vacaciones

TORREÓN, COAH.— Ante el aumento del tiempo que niñas y niños permanecen en casa durante las vacaciones, la Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón recomendó a las familias cuidar las porciones, reducir el consumo de refrescos y mantener rutinas de actividad física, hidratación y descanso. José Manuel Riveroll Duarte, director de la dependencia, señaló que una alimentación equilibrada debe incluir frutas, verduras, cereales integrales y fuentes de proteína en proporciones adecuadas.

De acuerdo con las recomendaciones basadas en el “Plato del Bien Comer”, la mitad de cada comida debe estar compuesta por frutas y verduras; una cuarta parte, por cereales, preferentemente integrales; y el resto, por alimentos ricos en proteínas, como pollo, pescado, carne, huevo, queso o leguminosas. El funcionario subrayó que también es necesario limitar el consumo de refrescos y bebidas azucaradas, debido a que suelen incrementar la ingesta de calorías sin aportar nutrientes suficientes. Estas orientaciones forman parte del curso de verano “Nutrimentes”, impartido por el área de Nutrición de Salud Pública Municipal, donde niñas y niños reciben herramientas para identificar los alimentos que favorecen su crecimiento y desarrollo físico e intelectual.

El programa busca que los menores comprendan la relación entre la alimentación y su bienestar, y adopten hábitos que puedan mantener tanto en el hogar como durante el regreso a clases. Riveroll Duarte agregó que una buena nutrición debe acompañarse de actividad física diaria, consumo suficiente de agua y horarios adecuados de descanso.

Las personas interesadas en conocer las actividades y servicios de la dependencia pueden consultar la página de Facebook de Salud Pública Municipal o comunicarse al teléfono 871 500 7200, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

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