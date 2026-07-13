Refuerzan estrategia cultural en Torreón para ampliar el acceso a las artes

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la oferta artística y educativa del municipio, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una reunión de trabajo con el director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Antonio Méndez Vigatá, para analizar las condiciones actuales de la infraestructura cultural y establecer nuevas prioridades de gestión. Durante el encuentro, autoridades municipales realizaron un diagnóstico de la red de espacios culturales del municipio, que incluye museos, centros culturales y bibliotecas públicas, con la finalidad de garantizar que estos recintos operen en condiciones adecuadas y que sus programas generen un impacto positivo en la calidad de vida de las familias torreonenses.

Asimismo, se revisaron las actividades que desarrollan las distintas coordinaciones del IMCE, encargadas de impulsar la agenda cultural de Torreón en áreas como artes escénicas y visuales, literatura, música, danza y educación. El alcalde destacó la importancia de mantener una programación cultural dinámica y actualizada, que responda a los intereses de la ciudadanía y permita ampliar el acceso a las diferentes expresiones artísticas.

Esta reunión forma parte de la estrategia de supervisión permanente de la Administración Municipal sobre sus dependencias, con el propósito de evaluar su funcionamiento, identificar áreas de oportunidad y fortalecer las acciones que contribuyan al desarrollo social mediante el arte y la educación. Al finalizar la sesión, se acordó establecer una ruta de seguimiento para que la agenda cultural de Torreón continúe atendiendo las necesidades de la población y contribuya a consolidar al municipio como un referente cultural en la región.