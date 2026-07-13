Refuerzan estrategia cultural en Torreón para ampliar el acceso a las artes

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    Refuerzan estrategia cultural en Torreón para ampliar el acceso a las artes
    Autoridades realizaron un diagnóstico de museos, centros culturales y bibliotecas públicas. SANDRA GÓMEZ

El IMCE presentó el trabajo de sus coordinaciones de artes escénicas, visuales, literatura, música, danza y educación

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la oferta artística y educativa del municipio, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una reunión de trabajo con el director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Antonio Méndez Vigatá, para analizar las condiciones actuales de la infraestructura cultural y establecer nuevas prioridades de gestión.

Durante el encuentro, autoridades municipales realizaron un diagnóstico de la red de espacios culturales del municipio, que incluye museos, centros culturales y bibliotecas públicas, con la finalidad de garantizar que estos recintos operen en condiciones adecuadas y que sus programas generen un impacto positivo en la calidad de vida de las familias torreonenses.

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Asimismo, se revisaron las actividades que desarrollan las distintas coordinaciones del IMCE, encargadas de impulsar la agenda cultural de Torreón en áreas como artes escénicas y visuales, literatura, música, danza y educación.

El alcalde destacó la importancia de mantener una programación cultural dinámica y actualizada, que responda a los intereses de la ciudadanía y permita ampliar el acceso a las diferentes expresiones artísticas.

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Esta reunión forma parte de la estrategia de supervisión permanente de la Administración Municipal sobre sus dependencias, con el propósito de evaluar su funcionamiento, identificar áreas de oportunidad y fortalecer las acciones que contribuyan al desarrollo social mediante el arte y la educación.

Al finalizar la sesión, se acordó establecer una ruta de seguimiento para que la agenda cultural de Torreón continúe atendiendo las necesidades de la población y contribuya a consolidar al municipio como un referente cultural en la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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