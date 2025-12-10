Torreón celebra el talento joven en el Festival ‘Centrífuga’

Torreón
/ 10 diciembre 2025
    Torreón celebra el talento joven en el Festival ‘Centrífuga’
    Jóvenes intérpretes de danza contemporánea afinan los últimos detalles para su presentación en el festival “Centrífuga”. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Cinco egresados de la ESDACONT presentan obras originales este jueves en el Teatro Alfonso Garibay

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) y la Escuela Municipal de Danza Contemporánea (ESDACONT), convocó al público a asistir al segundo Festival de Egresados “Centrífuga”, que se realizará este jueves a las 20:00 horas en el Teatro Alfonso Garibay.

Antonio Méndez Vigatá, director del IMCE, informó que en esta edición participarán cinco intérpretes de distintas generaciones: Anahí Galarza, Valeria de la Garza, Francisco Montoya, Carlos Emanuel Rosales y Gustavo García, quienes presentarán propuestas coreográficas construidas desde su libertad creativa y su propio lenguaje artístico.

Señaló que el público tendrá la oportunidad de observar a los bailarines fuera del entorno académico, apreciar su madurez técnica e interpretativa y reconocer el alcance formativo de la ESDACONT.

Además, destacó que este miércoles, también en el Teatro Alfonso Garibay a las 20:00 horas, los alumnos de la generación 2021–2025 presentaron su examen escénico, después de la defensa de sus tesinas.

El programa incluirá piezas grupales y solos interpretados por Samuel Aroña, Valeria de la Garza, Daniela Rubio y Karime Lozano, en una función abierta al público y evaluada por sinodales.

Méndez Vigatá reiteró la invitación a la ciudadanía para acompañar y apoyar a los jóvenes intérpretes que continúan posicionando a Torreón como una ciudad que danza desde lo contemporáneo.

La agenda completa de actividades culturales puede consultarse en las redes sociales del IMCE, en Facebook como Instituto Municipal de Cultura y Educación y en Instagram como @Cultura.trc.

