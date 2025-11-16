Torreón: Implementan estrategia de seguridad vial con apoyo psicológico para motociclistas

Torreón
16 noviembre 2025
    Torreón: Implementan estrategia de seguridad vial con apoyo psicológico para motociclistas
    El programa ofrece acompañamiento psicológico a motociclistas para ayudarles a manejar estrés y emociones negativas. FOTO: CORTESÍA

La iniciativa se opera mediante la Unidad de Atención a la Salud Mental de la dependencia

La Dirección General de Movilidad Urbana puso en marcha una nueva estrategia de Seguridad Vial enfocada en el bienestar emocional de los motociclistas, mediante un programa de acompañamiento psicológico y atención especializada para víctimas de siniestros de tránsito. La iniciativa se implementará a través de la Unidad de Atención a la Salud Mental de la dependencia.

El director general, Luis Alberto Morales Cortés, informó que el objetivo central es ofrecer acompañamiento terapéutico que permita a los motociclistas canalizar pensamientos negativos, manejar el estrés cotidiano y mejorar la concentración al conducir, con el fin de fomentar prácticas seguras y responsables en la vía pública.

Además del acompañamiento preventivo, el programa brindará atención psicológica a motociclistas que hayan sufrido algún siniestro de tránsito, con la finalidad de contribuir a su recuperación emocional y favorecer una reintegración segura a la movilidad urbana.

Morales Cortés señaló que el proyecto inició operaciones esta misma semana y destacó el respaldo del alcalde Román Alberto Cepeda González, quien instruyó a la dependencia a desarrollar programas integrales para fortalecer la prevención de accidentes viales.

El funcionario recordó que esta iniciativa se alinea con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cuyo Artículo 23 establece el derecho de las víctimas de siniestros de tránsito y sus familiares a recibir atención médica y psicológica integral.

Con esta estrategia, la Administración Municipal reafirma su compromiso con la seguridad vial, la salud mental y la prevención de accidentes, impulsando una movilidad más segura, humana y responsable para todas las personas que circulan en la ciudad.

