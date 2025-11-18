Coahuila: Genera suspenso político comparecencia de Tania Flores

Temor fundado de que la ex alcaldesa de Múzquiz Tania Flores huya a Estados Unidos y no se presente ante la Auditoría Superior del Estado, ha expresado la ex secretaria del Ayuntamiento, Mónica Escalera.

Flores Guerra se encuentra citada por la ASE, para que el día 27 de noviembre aclare millonarias irregularidades y faltantes en las cuentas públicas de su gestión como alcaldesa.

Tan solo del año 2022, faltan por aclarar 40 millones de pesos, y de los siguientes años, aún salen faltantes y presuntos desvíos de recursos.

Mónica Escalera ha denunciado en reiteradas ocasiones que por ser ciudadana norteamericana, Tania puede evadir la acción de la justicia en México y escapar al vecino país.

La ex edil muzquense tiene derecho a no comparecer ante el Auditor General, a negarse a declarar en persona sobre las pruebas existentes en su contra y hacerlo por escrito.

En entrevista sobre la cita a Tania, la legisladora local Edna Davalos calificó de muy arriesgado que la ex alcaldesa de Múzquiz no se presente, y afirmó que nadie debe estar por encima de la ley.

Tania Flores Guerra puede también pedir un aplazamiento de la comparecencia por razones personales, de salud y de viaje al extranjero.

ASESINAN A JOSÉ

La Laguna se calienta violentamente con el homicidio del ex secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, José Ángel Mascorro, ocurrido el lunes por la mañana, en el exterior de su casa.

Un sujeto armado esperó a que el ex funcionario municipal en la administración pasada de Leticia Herrera, saliera de su domicilio para dispararle a quemarropa mientras abordaba su auto.

Por fortuna para Torreón, la ola expansiva de inseguridad que azota a Durango no se extendió a Coahuila, merced a que la autoridad estatal recuperó el mando policiaco en la Perla lagunera.

De haber continuado Pepe Ganem al frente de la secretaria del Ayuntamiento en Torreón, seguramente, la violencia en Durango ya hubiese llegado a esta entidad.

El autor material del asesinato de Mascorro Muñoz escapó del lugar, con rumbo desconocido.

ERROR GARRAFAL

La reciente marcha de la generación Z resultó un auténtico fracaso, y puso en evidencia la falta de capacidad de análisis de sus organizadores y promotores.

La también llamada generación centennials, nació entre los años 1997 y 2012, y creció viendo la lucha de sus padres y de Andrés Manuel López Obrador contra el PRIAN.

Ahora sus padres gozan de una pensión universal, y sus hermanos y familiares menores reciben becas, apoyos al primer empleo y otros beneficios sociales del gobierno federal.

¿Cómo carajos quieren que salgan a protestar contra Claudia Sheinbaum, sucesora de AMLO?

QUO VADIS

El diputado federal Jericó Abramo Masso y el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, extrañamente intensificaron en las últimas semanas, su actividad política.

Jericó realizó una gira de información por la región laguna, y en Torreón se presentó en varios medios de comunicación para hablar de su labor legislativa.

Enrique también tiene presencia en medios electrónicos de comunicación, vía spots acerca de apoyos que brinda la dependencia a su cargo.

Interesante agenda...

DIFÍCIL COMPLEJO

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, advirtió que el gerente de Simas, Lorenzo Menera, tiene un fuerte complejo de ignorante.

El edil nigropetense dijo que Lorenzo no es que sea ignorante, pero lamentablemente se rodea de ese tipo de gente, aunque de un tiempo a la fecha ya se junta con personas más inteligentes.

Destacó que a pesar de la forma de ser y de su desconfianza natural, Lorenzo, ha reconocido que él es el único político que le ha cumplido los compromisos pactados.

Jacobo Rodríguez resaltó que a pesar del maltrato político que recibe de Menera, él ganó la presidencia municipal, pese a quien le pese, y que ese cargo, Lorenzo siempre lo ha querido.

El gerente de Simas y el alcalde fronterizo mantienen una pugna por el poder al interior de la comuna en Piedras Negras, lo que los ha distanciado y confrontado continuamente.