UAdeC lamenta ‘desaire’ de la Federación de 650 mdp para déficit en pensiones

Coahuila
/ 6 noviembre 2025
    UAdeC lamenta ‘desaire’ de la Federación de 650 mdp para déficit en pensiones
    El rector Octavio Pimentel anunció el fortalecimiento del nuevo modelo de bachillerato con enfoque humanista y de continuidad académica. FOTO: ARCHIVO

Octavio Pimentel, rector de la UAdeC, señaló que la falta de recursos federales afecta directamente a los planteles y a los estudiantes, al limitar la inversión en infraestructura y calidad educativa

Octavio Pimentel, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), criticó la falta de sensibilidad de la Cámara de Diputados tras la aprobación del presupuesto federal. El funcionario lamentó que la asignación no cubra el déficit de 650 millones de pesos del rubro pensionario. Paralelamente, la universidad avanza en la implementación de un nuevo modelo para media superior, en sintonía con acuerdos nacionales.

El rector señaló que el enfoque académico atiende un compromiso con las autoridades educativas para mejorar la articulación entre los niveles superior y medio superior. “Uno de los puntos que ella nos instruía es cómo acercarnos de una manera más eficiente a la media superior”, declaró Pimentel al respecto.

Detalló que el nuevo Plan Bachillerato 2025 busca “transitar al nuevo modelo de bachillerato” con el fin de generar alumnos mejor capacitados. Este esfuerzo se refuerza con el Coloquio Nacional de Educación Media Superior.

La meta es lograr que los programas educativos tengan continuidad, ofreciendo a los jóvenes “una uniformidad en la capacitación y en la estructura”. Además, la UAdeC busca “devolverle el humanismo” y el sentido social a los planes de estudio.

Sobre el tema financiero, Pimentel confirmó que el presupuesto no sufrió “ningún cambio significativo” en la Cámara Baja. “Desgraciadamente, vuelven a dejar a un lado a los pensionados y muy lamentable, la verdad”, sentenció el rector.

Puntualizó que la falta de recursos asciende a “650 millones de pesos, igual lo mismo”, y que el dinero faltante afecta directamente las áreas esenciales de la institución. La universidad deberá buscar una solución para cubrir dicho gasto.

“El tema es que todo ese recurso se le deja de invertir a las escuelas, a los planteles, a nuestros estudiantes, y eso no me parece justo”, sostuvo Pimentel. Cuestionó la decisión federal de no invertir en la educación y en los pensionados, “más si tienen la capacidad de endeudarse”.

El rector añadió que, aunque la meta es captar al 55 % de los aspirantes del subsistema universitario, la calidad educativa no se verá comprometida. Afirmó que “en tiempo y forma saldremos adelante, apoyando a los pensionados también”.

Finalmente, Pimentel hizo un llamado a la comunidad universitaria a participar en las próximas elecciones sindicales de forma “tranquila, en paz” y transparente. Exhortó a los actores externos a no involucrarse en las decisiones internas de la UAdeC.

