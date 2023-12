‘Ugly sweaters’, ¿qué tan utilizados son en Saltillo?

Esta tradición, que va en auge en la capital coahuilense, se cree que se originó en Estados Unidos y Canadá , aunque no con un motivo de burla, o ridículo, sino como parte de los regalos que se daban en la temporada.

En 2011, estudiantes universitarios de San Diego crearon un sitio web con esta temática que tuvo tanto éxito que dio pie a “El día del Ugly Sweater”, que se celebra cada tercer viernes del mes de diciembre. En ese mismo año, ex estudiantes de la Universidad de California, crearon una marca dedicada a la creación exclusiva de estos suéteres, “Tipsy Elves”, con la que participaron en el programa “Shark Thank”, lo que disparó su popularidad.

De acuerdo con locatarios del mercado ambulante que se instala en la colonia Bellavista, al sur de Saltillo, son los más vistos, pero la gente no los compra. “Solo para ocasiones especiales, si tienen una fiesta o así. La gente compra lo que necesita para el frío”, dijo don José Ruíz.

Aunque va en auge realizar fiestas temáticas con estas prendas de vestir, algunas personas que han participado en estos eventos, quedan excluidas porque la idea es que los suéteres sean feos o ridículos y terminan vistiendo o creando suéteres tiernos.

Es el caso de Denisse Muñoz, “Yo participé en un concurso de quien hacía el suéter más feo, y cuando llegué, todos me miraban, -¡ay que bonito!-, y pues fallé”. Lili Ruíz, también contó a VANGUARDIA que asistió a una posada donde el código de vestimenta era usar un ugly sweater. “Así que me puse a buscar y encontré uno de gatito, y ese me llevé”.