Último día para obtener 10% de descuento en el predial 2026 en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 26 febrero 2026
    Último día para obtener 10% de descuento en el predial 2026 en Ramos Arizpe
    Las cajas de la Presidencia Municipal y la Unidad Administrativa de Ramos Arizpe abrirán este sábado de 09:00 a 14:00 horas para facilitar el pago del predial 2026, dijo el tesorero Francisco Solís. CORTESÍA

Este 28 de febrero vence el plazo para acceder al beneficio y participar en el sorteo con bolsa acumulada de 200 mil pesos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe recordó a la ciudadanía que este sábado 28 de febrero concluye el plazo para obtener el 10 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026, así como para participar en el sorteo “Participa y gana pagando tu predial 2026”.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal, las cajas de la Presidencia Municipal y de la Unidad Administrativa operarán en horario especial de 09:00 a 14:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: PRI respalda jornada de 40 horas, pero exige respetar esquema de 5 por 2, dice el diputado por Coahuila, Rubén Moreira

FACILITAN CUMPLIMIENTO CON HORARIO EXTRAORDINARIO

El tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, subrayó que el predial representa una fuente esencial de ingresos para el desarrollo local, al traducirse en obras públicas, servicios básicos y acciones orientadas al bienestar de las familias.

“El predial es un impuesto que se traduce directamente en obras, servicios y acciones para el bienestar de las familias de Ramos Arizpe. Invitamos a todas y todos los contribuyentes a aprovechar este último día de descuento y a participar en el sorteo como un reconocimiento a su responsabilidad ciudadana”, expresó el funcionario.

Durante febrero se aplica un descuento del 10 por ciento en predios urbanos y rústicos, mientras que en el caso de predios comerciales e industriales el beneficio es del 5 por ciento durante enero y febrero.

Además, permanece vigente la campaña de recargos a un peso en cualquier impuesto municipal del 1 de enero al 31 de marzo, lo que representa un estímulo adicional para quienes buscan regularizar adeudos.

SORTEO CON BOLSA ACUMULADA DE 200 MIL PESOS

Como incentivo al cumplimiento puntual, el sorteo “Participa y gana pagando tu Predial 2026” se realizará el próximo 6 de marzo al mediodía.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: En un mes inicia paso a desnivel en Fundadores y bulevar Santa Lucía

La bolsa total asciende a 200 mil pesos: 130 mil pesos se destinarán a quienes hayan efectuado su pago en febrero y 70 mil pesos para quienes lo hagan durante marzo. En ambas etapas se incluirá a contribuyentes que participaron previamente sin resultar ganadores, ampliando así las posibilidades de obtener un premio.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a aprovechar los estímulos fiscales vigentes y cumplir con esta contribución, al destacar que el fortalecimiento de las finanzas públicas es clave para sostener el crecimiento urbano y la prestación eficiente de servicios en el municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contribuyentes
Pagos
impuestos

Localizaciones


Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump y sus méritos inflados

Trump y sus méritos inflados
true

La guarida de ‘El Mencho’; ¿un fugitivo o un capo en retiro?
true

POLITICÓN: Monclova en la zozobra... hoy se define el futuro de AHMSA y las regiones Centro y Carbonífera
Operativos conjuntos forman parte del blindaje de seguridad implementado en la entidad.

Coahuila implementa mesa operativa de seguridad con mandos federales
Los resultados se producen en un momento en que los fabricantes de automóviles de todo el mundo buscan dar marcha atrás en sus planes de vehículos eléctricos.

Registra Stellantis la primera pérdida anual en su historia
Respuesta. Desde que el evento fue anunciado a finales del 2025 los fans del cantante aseguraron su boleto para el espectáculo.

¡Cuenta regresiva! Alistan detalles para ‘Yandel Sinfónico’ en Saltillo
El pueblo de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, es un bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Así es Tapalpa, el pueblito donde el Mencho se refugió por última vez
Un abogado de Nicolás Maduro, el líder venezolano que fue secuestrado de su país por las fuerzas estadounidenses el mes pasado y acusado de delitos federales, afirma que la administración Trump impide que el gobierno venezolano pague los honorarios legales de Maduro.

EU impide que Venezuela pague la defensa de Maduro, según su abogado