Vecinos se reúnen para evitar poda de nogal en medio de calle en Saltillo

Cerca de 20 ciudadanos se reunieron en el nogal que está en medio de la calle Sauce para exigir a las autoridades municipales que no corten el árbol. Vecinas y miembros activistas del colectivo Ciudadanía MX se dieron cita la tarde de este sábado 22 de julio, luego de una convocatoria emitida a través de redes sociales.

Al respecto, esta semana, la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Saltillo aseguró que no hay intenciones ni peticiones de cortar el árbol. En el lugar, los asistentes se abrazaron al árbol de manera simbólica, además de limpiar el área colindante.

María Guadalupe Garza, vecina de la colonia Los Ángeles, expresó su oposición al corte del árbol, argumentando que es un ícono entre ambas colonias.

“Queremos decir que no sean miserables, dice el gobierno que no quiere hacer nada y, sin embargo, el árbol está en sus partes huecas lleno de aceite quemado”, declaró Garza. “No es justo lo que están haciendo, no nos van a ver la cara de tontos. Es un árbol que nosotros amamos porque es nuestro punto de referencia en esta zona”.