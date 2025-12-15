‘Ya hay constructoras locales en pláticas con Grupo Carso’: CMIC

Grupo Carso, empresa encargada de la construcción del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, ya inició acercamientos con constructoras locales del sureste de Coahuila, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Coahuila Sureste, Jorge Verduzco Rosán González.

El dirigente empresarial señaló que al menos tres empresas locales se encuentran actualmente en pláticas con el consorcio responsable del proyecto, aunque aclaró que los trabajos aún se encuentran en una fase preliminar.

TE PUEDE INTERESAR: Caídas bancarias en quincena evidencian el reto de migrar del efectivo a pagos digitales

“Creemos que todavía pasarán dos o tres meses antes de que inicien formalmente los trabajos, ya que se está en una etapa de ingenierías, definición de trazos y análisis de la ubicación de los materiales más cercanos”, explicó.

Verduzco Rosán González detalló que, en esta primera etapa del proyecto —que contempla el tramo hasta Derramadero y la construcción de dos o tres estaciones—, las actividades que se están cotizando corresponden principalmente a terraplenes, movimiento de tierras, terracerías y fletes, entre otros trabajos iniciales.

TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin impulsa ventas récord en tiendas especializadas

No obstante, indicó que hasta el momento no se ha definido qué porcentaje de la obra quedará a cargo de empresas locales, debido a que aún no se conoce la dimensión exacta de los trabajos que se ejecutarán por año ni el número total de compañías que participarán.

Cabe recordar que hace un par de meses se dio a conocer que Grupo Carso, a través de su filial CICSA, en consorcio con la empresa española FCC Construcción, ganó la licitación para el diseño y construcción de 111 kilómetros del Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo.

TE PUEDE INTERESAR: Ahorro para el retiro vive su mejor año: Afore ganan más de un billón

El contrato tiene un monto de 31 mil 844 millones de pesos e incluye la construcción de vías nuevas, obras de drenaje, puentes y la adecuación de infraestructura para el tránsito exclusivo de pasajeros.

De acuerdo con los términos del proyecto, el plazo de ejecución es de 32 meses, por lo que se prevé que el tramo quede concluido hacia mediados de 2028.

El presidente de la CMIC consideró que, conforme avance la definición técnica del proyecto, se tendrá mayor claridad sobre la participación de la industria local y el impacto económico que el tren de pasajeros generará en la región sureste de Coahuila.