Piastri logra la pole position en la Clasificación Sprint del GP de Qatar y va por el título de la F1

Automovilismo
/ 28 noviembre 2025
    Piastri logra la pole position en la Clasificación Sprint del GP de Qatar y va por el título de la F1
    Lando Norris terminó tercero en la Clasificación Sprint y mantiene liderazgo, pero con Piastri muy cerca. FOTO: AP

El piloto australiano de McLaren saldrá primero en la Sprint de este sábado en Lusail, superando a George Russell y Lando Norris; Max Verstappen partirá sexto

Oscar Piastri volvió a encender el campeonato de la Fórmula 1 este viernes tras quedarse con el primer lugar de la Clasificación Sprint del Gran Premio de Qatar, al marcar una vuelta de 1:20.055 en el circuito internacional de Lusail.

El australiano, que sigue metido de lleno en la pelea por el título, arrancará desde la pole en la carrera corta del sábado, clave para definir puntos rumbo al cierre de temporada 2025.

El piloto de McLaren encabezó una intensa sesión donde George Russell (Mercedes) finalizó segundo a solo 0.032 segundos, mientras que Lando Norris (McLaren) terminó en la tercera posición, luego de cometer un error en la curva final que le impidió mejorar su tiempo y quedarse con la pole.

Detrás de ellos, Fernando Alonso (Aston Martin) firmó una sólida actuación para ubicarse cuarto, seguido por Yuki Tsunoda (Red Bull), quien sorprendió al meterse dentro del Top 5 por encima de su compañero de equipo.

La gran decepción del día fue Max Verstappen, que apenas logró el sexto lugar tras sufrir problemas de rebote y falta de estabilidad en su monoplaza.

El neerlandés, actual aspirante a la corona junto a Piastri y Norris, deberá remontar en la Sprint para mantener vivas sus opciones de campeonato.

Más atrás, Lewis Hamilton (Mercedes) largará desde el puesto 18, luego de un mal día con dificultades de agarre y ritmo, complicando también a Mercedes en la batalla estratégica de fin de campaña.

PIASTRI SE LLEVA LA POLE: IMPLICACIONES DIRECTAS EN CAMPEONATO DE PILOTOS

Con la Sprint y la carrera del domingo por disputarse, el resultado de esta clasificación mueve significativamente la pelea por el título:

Lando Norris mantiene el liderato del Mundial, pero la presión aumenta con Piastri saliendo desde la pole.

Oscar Piastri podría acercarse peligrosamente o incluso tomar la punta si logra una victoria en la Sprint.

Max Verstappen está obligado a sumar fuerte; cualquier tropiezo lo dejaría casi sin margen en el cierre de temporada.

McLaren, además, mostró un notable paso adelante tras los tropiezos recientes y apunta a un fin de semana de máximos puntos.

La Sprint Race se disputará este sábado en Lusail, donde Piastri buscará confirmarse como candidato al título mundial, mientras Norris y Verstappen preparan una ofensiva crucial para no perder terreno.

