Piastri logra la pole position en la Clasificación Sprint del GP de Qatar y va por el título de la F1

Oscar Piastri volvió a encender el campeonato de la Fórmula 1 este viernes tras quedarse con el primer lugar de la Clasificación Sprint del Gran Premio de Qatar, al marcar una vuelta de 1:20.055 en el circuito internacional de Lusail.

El australiano, que sigue metido de lleno en la pelea por el título, arrancará desde la pole en la carrera corta del sábado, clave para definir puntos rumbo al cierre de temporada 2025.

El piloto de McLaren encabezó una intensa sesión donde George Russell (Mercedes) finalizó segundo a solo 0.032 segundos, mientras que Lando Norris (McLaren) terminó en la tercera posición, luego de cometer un error en la curva final que le impidió mejorar su tiempo y quedarse con la pole.

Detrás de ellos, Fernando Alonso (Aston Martin) firmó una sólida actuación para ubicarse cuarto, seguido por Yuki Tsunoda (Red Bull), quien sorprendió al meterse dentro del Top 5 por encima de su compañero de equipo.