Knicks y Spurs sellan su pase a la Final de la NBA Cup: detalles, hora y dónde ver

Básquetbol
/ 15 diciembre 2025
    Knicks y Spurs sellan su pase a la Final de la NBA Cup: detalles, hora y dónde ver
    Los Knicks y los Spurs resolvieron sus Semifinales en Las Vegas y disputarán la Final de la Emirates NBA Cup. FOTO: ESPECIAL

Jalen Brunson marcó 40 puntos ante el Magic, mientras que Victor Wembanyama regresó a la actividad y fue clave en la victoria de San Antonio sobre el Thunder

Los finalistas de la tercera edición de la Emirates NBA Cup quedaron definidos tras una noche de contrastes en Las Vegas. Knicks de Nueva York y Spurs de San Antonio resolvieron sus respectivas semifinales y avanzaron al partido por el título, programado para este martes en el T-Mobile Arena.

En el primer turno del sábado, Knicks de Nueva York superaron 132-120 al Magic de Orlando en un encuentro que se inclinó a partir del segundo cuarto. El equipo de Florida cerró el primer periodo con ligera ventaja, pero los neoyorquinos ajustaron en defensa y aceleraron el ritmo para ganar ese tramo 38-28. A partir de ahí, administraron la diferencia con posesiones largas y mejor selección de tiro.

El peso ofensivo recayó en Jalen Brunson, quien firmó su actuación más productiva del torneo con 40 puntos, producto de 16 aciertos en 27 intentos, además de ocho asistencias. Su capacidad para controlar el balón en momentos clave permitió que los Knicks mantuvieran el orden cuando el Magic intentó acercarse en el último cuarto. Karl-Anthony Towns aportó presencia interior y ayudó a sostener la ventaja en los minutos finales.

Para Magic, el resultado cerró una semana intensa que incluyó su pase a semifinales tras vencer al Heat de Miami y una derrota reciente ante estos mismos Knicks en temporada regular. El equipo mostró competitividad, pero pagó el desgaste y la falta de respuestas defensivas ante el base neoyorquino.

La segunda semifinal ofreció un cierre distinto. Spurs de San Antonio remontaron para vencer 111-109 al Thunder de Oklahoma City, que sufrió apenas su segunda derrota de la campaña. El regreso de Victor Wembanyama, tras perderse varios partidos por una molestia en la pantorrilla, marcó el desarrollo del juego.

El pívot francés no disputó el primer cuarto y tuvo restricción de minutos, pero su impacto fue inmediato. En 21 minutos anotó 22 puntos, tomó nueve rebotes y colocó dos tapones. Con él en la cancha, los Spurs lograron neutralizar el ataque de Oklahoma City y cerrar mejor las posesiones decisivas.

El Thunder llegó al último periodo con opciones claras. Shai Gilgeous-Alexander lideró la ofensiva con 29 puntos, aunque también acumuló cinco pérdidas de balón. A falta de poco más de dos minutos, Wembanyama convirtió un tiro de media distancia sobre Alex Caruso que dio la ventaja definitiva a San Antonio. El intento final de Caruso para empatar no encontró el aro.

El camino de ambos equipos hacia la final tuvo contextos distintos. Knicks avanzaron tras vencer a Raptors de Toronto en Cuartos de Final, mientras que los Spurs sellaron su boleto a Las Vegas sin Wembanyama en esa ronda, apoyados en el aporte de Stephon Castle y un esfuerzo colectivo que les permitió eliminar a los Lakers de Los Ángeles.

La Final de la NBA Cup enfrentará a dos proyectos con dinámicas opuestas: la experiencia de un equipo que busca consolidarse en el Este y el crecimiento de una franquicia joven que empieza a competir en escenarios de alta presión. El duelo se jugará este martes a las 7:30 p.m. (CDMX) y será transmitido por Prime Video.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

