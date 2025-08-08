Carlos Sepúlveda, otro mexicano destacado; se lleva el campeonato de bateo de la LMB

Deportes
/ 8 agosto 2025
    Carlos Sepúlveda, otro mexicano destacado; se lleva el campeonato de bateo de la LMB
    Carlos Sepúlveda obtuvo la corona de bateo con un porcentaje de .395. FOTO: AP

El segunda base de los Diablos Rojos del México inscribe su nombre en letras de oro al ser el mejor toletero de la temporada 2025

Carlos Sepúlveda hizo historia en la Temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al coronarse campeón bateador, convirtiéndose en el primer pelotero mexicano de los Diablos Rojos del México en lograr el título, también conocido como Champion Bat.

El segunda base finalizó la campaña con un impresionante promedio de bateo de .395, producto de 92 imparables en 233 turnos al bat, incluyendo 16 dobletes, tres triples y dos cuadrangulares.

Además, sumó 78 carreras anotadas, 38 producidas y 12 bases robadas, números que sellaron una actuación para los libros de récords.

TE PUEDE INTERESAR: Playoffs LMB 2025: Calendario, enfrentamientos, fechas y dónde ver en vivo la postemporada

En los 85 años de historia de la organización escarlata, 11 jugadores habían conquistado la corona de bateo, pero todos eran extranjeros: siete de Estados Unidos, dos de Cuba y dos de República Dominicana.

Con este logro, Sepúlveda también extendió una racha positiva para los Diablos Rojos, ya que es el segundo año consecutivo que un jugador del club se lleva el título, después de que Robinson Canó lo consiguiera en 2024 con un promedio de .431.

Más allá de la hazaña para la organización, Sepúlveda se une a una lista de sólo 18 mexicanos que han sido campeones de bateo en la historia de la LMB, entre los que destacan leyendas como Beto Ávila, Héctor Espino, Matías Carrillo y Fernando Villegas. Ahora, su nombre figura junto a ellos como parte de la élite del beisbol nacional.

UNA CARRERA DESTACADA

Carlos Sepúlveda, originario de Ensenada, Baja California, ha forjado una carrera destacada en el beisbol gracias a su consistencia con el bat y solidez defensiva en la segunda base. Formado en el sistema de ligas menores de los Rangers de Texas, jugó varias temporadas en sucursales de Estados Unidos antes de regresar a México, donde encontró su consagración con los Diablos Rojos del México.

Con el equipo capitalino, Sepúlveda se ha caracterizado por su disciplina en el plato, su capacidad para embasarse y su velocidad en las bases. Su temporada 2025, en la que conquistó el título de bateo de la LMB con un promedio de .395, marcó el punto más alto de una trayectoria que combina experiencia internacional, liderazgo en el clubhouse y un estilo de juego inteligente que lo ha convertido en pieza clave para los escarlatas.

Temas


Diablos Rojos De México
LMB

Localizaciones


Baja California
Estados Unidos

Personajes


Playoffs

Organizaciones


LMB
Liga Mexicana

COMENTARIOS

Selección de los editores
Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, murió en un ataque directo perpetrado sobre la avenida Hidalgo; investigaba a Tania Contreras López, presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia.

Delegado de FGR asesinado en Reynosa investigaba a titular electa del Poder Judicial de Tamaulipas
En redes sociales se viralizó el video en el que se el colapso toma por sorpresa a trabajadores del sector salud | Foto: Especial

Se desploma techo de área de urgencias de hospital en Ixtapaluca; aclara IMSS incidente
Donald Trump y Vladimir Putin en una reunión en el Palacio Presidencial en Helsinki, Finlandia, el 16 de julio de 2018. El objetivo primordial de Putin es un acuerdo de paz que logre sus objetivos geopolíticos.

¿Por qué para Putin, la cumbre con Trump es clave para asegurar sus objetivos en Ucrania?
El Retiro Anticipado del IMSS permite a los asegurados obtener pensión y beneficios médicos antes de los 60 años bajo requisitos específicos

Pensión IMSS: ¿Quién puede solicitar un Retiro Anticipado? Requisitos y condiciones

El exastronauta Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores en el espacio y a quien se le atribuye la frase: “Houston, tenemos un problema”, falleció a los 97 años.

‘Houston, tenemos un problema’, muere el astronauta Jim Lovell, líder de la misión lunar del Apolo 13
Desata alerta entre estudiantes tiroteo dentro de la Universidad Emory de Atlanta; muere tirador

Desata alerta entre estudiantes tiroteo dentro de la Universidad Emory de Atlanta; muere tirador
El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Embajada de EU en México, informó una nueva actualización para los solicitantes de visas.

¡Otro cambio! EU hará entrevista a menores de edad y adultos mayores para trámite de visa

Nacho Beristáin aseguró que “Canelo” Álvarez está protegido por una red de intereses y reveló un presunto vínculo con un líder criminal.

Nacho Beristáin acusa a Canelo Álvarez de vínculos con el narcotráfico y revela encuentro con líder criminal