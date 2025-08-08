Carlos Sepúlveda, otro mexicano destacado; se lleva el campeonato de bateo de la LMB

Carlos Sepúlveda hizo historia en la Temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al coronarse campeón bateador, convirtiéndose en el primer pelotero mexicano de los Diablos Rojos del México en lograr el título, también conocido como Champion Bat.

El segunda base finalizó la campaña con un impresionante promedio de bateo de .395, producto de 92 imparables en 233 turnos al bat, incluyendo 16 dobletes, tres triples y dos cuadrangulares.

Además, sumó 78 carreras anotadas, 38 producidas y 12 bases robadas, números que sellaron una actuación para los libros de récords.

En los 85 años de historia de la organización escarlata, 11 jugadores habían conquistado la corona de bateo, pero todos eran extranjeros: siete de Estados Unidos, dos de Cuba y dos de República Dominicana.

Con este logro, Sepúlveda también extendió una racha positiva para los Diablos Rojos, ya que es el segundo año consecutivo que un jugador del club se lleva el título, después de que Robinson Canó lo consiguiera en 2024 con un promedio de .431.

Más allá de la hazaña para la organización, Sepúlveda se une a una lista de sólo 18 mexicanos que han sido campeones de bateo en la historia de la LMB, entre los que destacan leyendas como Beto Ávila, Héctor Espino, Matías Carrillo y Fernando Villegas. Ahora, su nombre figura junto a ellos como parte de la élite del beisbol nacional.

UNA CARRERA DESTACADA

Carlos Sepúlveda, originario de Ensenada, Baja California, ha forjado una carrera destacada en el beisbol gracias a su consistencia con el bat y solidez defensiva en la segunda base. Formado en el sistema de ligas menores de los Rangers de Texas, jugó varias temporadas en sucursales de Estados Unidos antes de regresar a México, donde encontró su consagración con los Diablos Rojos del México.

Con el equipo capitalino, Sepúlveda se ha caracterizado por su disciplina en el plato, su capacidad para embasarse y su velocidad en las bases. Su temporada 2025, en la que conquistó el título de bateo de la LMB con un promedio de .395, marcó el punto más alto de una trayectoria que combina experiencia internacional, liderazgo en el clubhouse y un estilo de juego inteligente que lo ha convertido en pieza clave para los escarlatas.