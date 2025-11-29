Coahuila brilla en la gala ‘Lo Mejor del Deporte Mexicano’ con múltiples medallistas mundiales

/ 29 noviembre 2025
    Coahuila brilla en la gala ‘Lo Mejor del Deporte Mexicano’ con múltiples medallistas mundiales
    Miguel Espinosa y Sebastián García fueron homenajeados por su aporte al tiro con arco, destacando el bronce mundial y el impulso a nuevas generaciones en Coahuila. FOTO: INEDEC

Coahuila fue protagonista en la gala de la Conade con atletas, entrenadores reconocidos y el primer lugar nacional en los Juegos Populares 2025

Coahuila fue protagonista en la gala “Lo Mejor del Deporte Mexicano”, organzada por la Conade en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, donde se reconoció a atletas y entrenadores que alcanzaron podio en Campeonatos Mundiales.

La entidad destacó con tres medallistas internacionales dentro de la categoría Deportista Prueba Olímpica, además de recibir una placa conmemorativa por su liderato en el medallero de los Juegos Nacionales Populares 2025.

La escopetera Gabriela Rodríguez Garza fue una de las galardonadas tras conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro Deportivo, celebrado en Atenas, Grecia. Su logro la consolidó como una de las grandes promesas nacionales rumbo al ciclo olímpico.

En la misma categoría fue reconocida Ángela Ruiz Rosales, quien obtuvo una presea mundial juvenil de Tiro con Arco en Winnipeg, Canadá, así como Sebastián García Flores, medallista de bronce por equipos mixtos en el Mundial de Tiro con Arco disputado en Gwangju, Corea del Sur.

García también será distinguido próximamente con el Premio Estatal del Deporte de Coahuila.

El éxito coahuilense también alcanzó a los estrategas. Miguel Espinosa y Eduardo Magaña, entrenadores de tiro con arco, recibieron reconocimiento por su labor formativa.

Durante la gala se otorgaron estímulos económicos a los deportistas, con montos variables según el tipo de medalla. En total, la Conade asignó 10 millones 800 mil 700 pesos como incentivo a los mejores exponentes nacionales del deporte.

En el mismo evento fueron distinguidos los estados que destacaron en el Sistema Nacional de Competencias, donde Coahuila, representados por el coach Magaña, recibieron una placa conmemorativa por finalizar en primer lugar del medallero en los Juegos Nacionales Populares 2025 celebrados en Oaxtepec, Morelos.

La entrega fue realizada por Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Conade, mientras que Antonio Cepeda Licón, director del Inedec, fue el encargado de recibir el reconocimiento en nombre del estado.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

