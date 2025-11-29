Coahuila brilla en la gala ‘Lo Mejor del Deporte Mexicano’ con múltiples medallistas mundiales

Coahuila fue protagonista en la gala “Lo Mejor del Deporte Mexicano”, organzada por la Conade en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, donde se reconoció a atletas y entrenadores que alcanzaron podio en Campeonatos Mundiales.

La entidad destacó con tres medallistas internacionales dentro de la categoría Deportista Prueba Olímpica, además de recibir una placa conmemorativa por su liderato en el medallero de los Juegos Nacionales Populares 2025.

La escopetera Gabriela Rodríguez Garza fue una de las galardonadas tras conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro Deportivo, celebrado en Atenas, Grecia. Su logro la consolidó como una de las grandes promesas nacionales rumbo al ciclo olímpico.

En la misma categoría fue reconocida Ángela Ruiz Rosales, quien obtuvo una presea mundial juvenil de Tiro con Arco en Winnipeg, Canadá, así como Sebastián García Flores, medallista de bronce por equipos mixtos en el Mundial de Tiro con Arco disputado en Gwangju, Corea del Sur.

García también será distinguido próximamente con el Premio Estatal del Deporte de Coahuila.

El éxito coahuilense también alcanzó a los estrategas. Miguel Espinosa y Eduardo Magaña, entrenadores de tiro con arco, recibieron reconocimiento por su labor formativa.