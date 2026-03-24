Con la venta del Puebla la multipropiedad tiene sus días contados, ¿cuánto piden por el club?

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Deportes
/ 24 marzo 2026
    Con la venta del Puebla la multipropiedad tiene sus días contados, ¿cuánto piden por el club?
    Sobre el tema, se ha dejado en claro que si se concreta la venta, el equipo permanecería en Puebla por varios años. FOTO: CUARTOSCURO

El equipo de la franja está en la discusión sobre los términos de la posible transacción pues el costo repentinamente se duplicó

El Club Puebla está en venta, pero el panorama dista mucho de ser sencillo. Aunque inicialmente se hablaba de 65 millones de dólares, nuevas versiones apuntan a que el club estaría pidiendo hasta 130 millones de dólares, una cifra que ha puesto a los inversionistas a replantear sus ofertas.

La diferencia es notable si se compara con la valuación de Transfermarkt, que estima al club en poco más de 21 millones de euros (alrededor de 445 millones de pesos). De acuerdo con el periodista Pepe Hanan, actualmente solo tres grupos siguen en la contienda: un fondo estadounidense con una oferta cercana a los 90 millones de dólares, empresarios mexicanos con 85 millones, y una tercera entidad que aún no presenta propuesta formal.

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El proceso se ha ido depurando, ya que de ocho interesados iniciales, solo tres permanecen, y ninguno ha alcanzado la cifra que exige Grupo Salinas. Incluso, tras reuniones con altos mandos de la televisora, Hanan fue claro: “el club no está en rebaja”, dejando en evidencia que la venta será compleja.

Las negociaciones se discutieron en la Ciudad de México, donde se abordaron distintos escenarios, incluyendo una posible venta, cambio de identidad o incluso de sede. Sin embargo, se dejó en claro un punto clave: si se concreta la venta, el equipo permanecería en Puebla por varios años, lo que da cierta tranquilidad a la afición.

Este movimiento forma parte de un cambio estructural en la Liga MX, donde la multipropiedad está en proceso de desaparecer. Grupos como Grupo Pachuca y Grupo Orlegi ya han iniciado la venta de sus equipos, mientras que los clubes ligados a TV Azteca también atraviesan una etapa de transición.

Tras la venta de Mazatlán FC al Atlante, el conjunto poblano se perfila para seguir el mismo camino. No obstante, a diferencia de otros casos, la condición de mantener al equipo en su ciudad es inamovible, lo que marca una diferencia clave en el proceso.

Por ahora, la mejor oferta ronda los 90 millones de dólares, lejos de las expectativas de los dueños, por lo que el futuro del Puebla sigue en el aire.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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